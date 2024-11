Si le retour de Donald Trump sur la scène géopolitique pourrait être perçu positivement par certaines autorités, son programme économique risque d'avoir des conséquences graves pour l'économie chinoise. Selon Crédit Agricole, les premières nominations annoncées pour la future administration Trump ne sont pas rassurantes pour la Chine. En particulier, la désignation de Marco Rubio, sénateur de la Floride, comme secrétaire d'État est un signal inquiétant pour Pékin. Connu pour ses positions fermes à l'égard de la Chine, Rubio a largement contribué à l'élaboration d'une politique économique américaine visant à concurrencer directement la Chine, avec des initiatives comme l'IRA et le Chips Act. Marco Rubio et Robert Lighthizer : des figures hostiles à la Chine Marco Rubio est également à l'origine d'un projet de loi visant à interdire les importations de produits chinois fabriqués grâce au travail forcé, et à encadrer le développement des batteries produites avec des technologies chinoises. Parallèlement, la nomination de Robert Lighthizer, ancien secrétaire d'État au Commerce, serait une autre mauvaise nouvelle pour la Chine. Lighthizer est le responsable des premières hausses de droits de douane sur les produits chinois et a négocié l'accord Phase-1 avec la Chine, qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ces figures de proue de l'administration Trump symbolisent une approche économique résolument protectionniste. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des menaces concrètes sur le commerce international Lors de la CIIE (China International Import Expo) qui s'est tenue à Shanghai, le Premier ministre chinois Li Qiang a défendu les bienfaits du commerce international et critiqué le protectionnisme, tout en ouvrant la porte à davantage d'investissements étrangers et à de nouveaux accords de libre-échange. Toutefois, selon Crédit Agricole, la perspective de droits de douane pouvant atteindre 60% sur l'ensemble des exportations chinoises (contre une moyenne actuelle de 17% pour environ 60% des produits) serait une déflagration pour l'économie exportatrice de la Chine, notamment si ces droits s'accompagnent de contrôles renforcés sur le contenu en valeur ajoutée des biens exportés par des pays tiers. Le bilan décevant de l'Accord Phase-1 et ses implications Enfin, Crédit Agricole souligne que la Chine n'a pas respecté les engagements pris dans le cadre de l'Accord Phase-1 avec les États-Unis. Les 200 milliards de dollars d'importations américaines supplémentaires sur deux ans sont loin d’avoir été réalisés. Bien que le déficit commercial bilatéral des États-Unis vis-à-vis de la Chine ait diminué, cela n’a pas été le cas pour le déficit global des États-Unis ni pour leur dépendance aux intrants chinois, qui semble être restée stable. Source : AOF

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."