L'analyse des marchés mondiaux des matières premières met en lumière un environnement complexe où se mêlent escalades géopolitiques et indicateurs macroéconomiques incertains. Pour les investisseurs qui débutent sur les marchés financiers, les mouvements récents sur le pétrole, l'or et l'énergie illustrent parfaitement l'impact direct de la politique des banques centrales et des tensions internationales sur leur portefeuille. Selon l'analyste Matéis Mouflé, le concept de taux et de prix élevés pour une période prolongée redéfinit actuellement les dynamiques financières globales.

🛢️ Marché du pétrole et tensions à Ormuz

Les impacts géopolitiques sur les cours du brut

Les tensions répétées autour du détroit d'Ormuz provoquent une volatilité accrue sur les marchés énergétiques mondiaux. Les investisseurs assistent à une succession de répliques militaires et d'attaques de navires impliquant les États-Unis, l'Iran et des bombardements au Liban par Israël. Bien que les acteurs officiels se refusent à parler d'escalade, ces frictions perturbent gravement les flux de transit. L'espoir d'un accord diplomatique entre l'Iran et les États-Unis a temporairement fait reculer les cours de 5% à 6% à la fin du mois de mai, ramenant le baril dans une fourchette fluctuant entre 90 et 100 dollars.

Effondrement des stocks et perspectives à terme

Parallèlement aux événements politiques, les fondamentaux du marché pétrolier montrent des signes de forte tension sur l'offre. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré une baisse massive, plongeant de 2 millions de barils par jour en mars et avril, et subissant des contractions allant jusqu'à 6 millions de barils selon certaines banques américaines. La baisse s'explique par le fait que les navires ne pouvant plus transiter par Ormuz viennent se ravitailler directement sur le sol américain. À plus long terme, la courbe des contrats à terme indique une stabilisation relative des prix autour de 85 dollars le baril d'ici le début de l'année 2027, même si une paix durable pourrait détendre brièvement les cours vers les 80 dollars.

🪙 L'or face aux taux de la Réserve Fédérale

La politique monétaire de la Fed et son impact sur l'or

Le cours de l'or reste sous la pression directe des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de son nouveau président, Kevin Warsh. Ce dernier privilégie une approche conventionnelle axée sur la réduction du bilan de l'institution, ce qui favorise la hausse des rendements obligataires. Pour un investisseur débutant, il faut comprendre que l'or, actif ne versant aucun rendement ou coupon, entre directement en compétition avec les obligations d'État. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs institutionnels préfèrent détenir des obligations dont les coupons deviennent plus attractifs, ce qui pèse négativement sur le métal précieux à court terme.

Anticipations inflationnistes et comportements des investisseurs

L'inflation persistante soutient les taux d'intérêt à des niveaux élevés, les anticipations de hausse des prix atteignant 4,8% à un an. Cette situation pousse les marchés à envisager un report des premières baisses de taux de la Fed vers l'année 2027. Cependant, la dynamique à long terme de l'or reste soutenue par des achats massifs de diversification de la part des banques centrales, notamment la Banque populaire de Chine. En revanche, les fonds indiciels cotés (ETF) ont montré une tendance vendeuse à court terme, bien qu'ils demeurent globalement acheteurs nets sur l'ensemble de l'année 2026, traduisant une certaine indécision au sein des marchés.

☕ Fondamentaux et offre sur le marché du café

Prévisions de récoltes records et pression sur les prix

Malgré des inventaires mondiaux historiquement bas, les cours du café subissent une nette pression baissière en raison de prévisions de production massives. Les estimations les plus optimistes pour la saison 2026-2027 prévoient une récolte brésilienne record de 75 millions de sacs, dont 50 millions destinés à l'exportation. À l'échelle mondiale, l'offre globale pourrait grimper à 180 millions de sacs pour une demande estimée à 174 millions selon les données du ministère américain de l'Agriculture (USDA). Ce surplus théorique de l'offre par rapport à la demande exerce mécaniquement une force vendeuse sur les marchés à terme.

Risques climatiques et coûts logistiques induits

Cette perspective d'abondance reste toutefois suspendue aux caprices du phénomène climatique El Niño. Une intensité excessive de ce phénomène pourrait provoquer des pluies torrentielles au Brésil, nuisant à la qualité des récoltes, ou des sécheresses sévères en Asie, pénalisant la production de robusta au Vietnam. De plus, les blocages logistiques au Moyen-Orient augmentent indirectement les coûts de transport, les primes d'assurance maritime et le prix des engrais essentiels aux cultures, ce qui limite la baisse des prix du café en deçà de sa saisonnalité habituelle.

💨 Tendance saisonnière du gaz naturel

Évolution de la demande et des stocks américains

Le marché du gaz naturel traverse une phase de repli temporaire liée à des prévisions de températures douces dans le sud et l'est des États-Unis. Si la production nationale flirte toujours avec des niveaux records, la hausse attendue de la demande intérieure et des volumes d'exportation devrait prochainement inverser la tendance. Les stocks actuels de gaz demeurent supérieurs à la moyenne des cinq dernières années, mais ils affichent une trajectoire très proche de celle observée en 2025, ce qui freine pour le moment la reconstitution rapide des réserves stratégiques.

Perspectives sur les contrats à terme

Les analystes prévoient une stabilisation des contrats à terme sur le gaz naturel dans une zone comprise entre 3,4 et 3,5 dollars par million de BTU (MMBtu). L'examen de la saisonnalité historique montre que les cours du gaz connaissent régulièrement des performances plus faibles durant la première moitié de l'année avant d'amorcer une remontée technique significative au cours du second semestre. La tendance saisonnière pourrait s'avérer un facteur de soutien majeur pour les cours dans les mois à venir, bien que les performances passées ne préjugent pas des fluctuations futures.

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❓ FAQ

1. Pourquoi le blocage du détroit d'Ormuz fait-il monter le prix du pétrole ?

Le détroit d'Ormuz est une voie maritime stratégique par laquelle transite une part majeure de la production mondiale de pétrole brut. Lorsqu'un conflit ou un blocage survient dans cette zone, cela perturbe l'approvisionnement mondial, crée des craintes de pénurie de l'offre et augmente les coûts de transport et d'assurance des navires, ce qui fait grimper mécaniquement les prix du baril.

2. Qu'est-ce que la réduction du bilan de la Fed évoquée par l'analyste ?

La réduction du bilan signifie que la banque centrale américaine vend les actifs financiers (comme des obligations) qu'elle avait achetés pour soutenir l'économie. Cette action réduit la quantité de monnaie en circulation et contribue à faire monter les rendements des obligations sur le marché, ce qui rend les placements à taux fixe plus attractifs par rapport aux actifs non rémunérés comme l'or.

3. Pourquoi les cours du café baissent-ils alors que les stocks mondiaux sont bas ?

Les marchés financiers anticipent l'avenir. Même si les stocks actuels sont historiquement bas, les prévisions pour la récolte future annoncent une production record, notamment au Brésil. Les acheteurs anticipent donc un marché excédentaire avec plus d'offre que de demande, ce qui pousse les prix actuels à la baisse.

4. Quelle est l'influence de la saisonnalité sur le prix du gaz naturel ?

La saisonnalité correspond aux variations régulières de la demande au cours de l'année. Pour le gaz naturel, la demande augmente généralement à l'approche de l'hiver pour le chauffage. Historiquement, les prix ont tendance à baisser au printemps et au début de l'été avant de remonter durant la seconde moitié de l'année lorsque les fournisseurs reconstituent leurs stocks pour la période froide.