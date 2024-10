Augmentation des prix en réponse aux tarifs douaniers en Chine Le groupe français de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé son intention d'augmenter le prix du cognac en Chine pour atténuer l'impact des tarifs douaniers imposés par Pékin sur le brandy européen, dans le cadre d’un différend commercial. Cette décision intervient après l’imposition de tarifs provisoires par la Chine plus tôt ce mois-ci, en réaction aux droits de douane de l’Union européenne sur les véhicules électriques chinois. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L’impact de ces nouveaux tarifs sur les résultats financiers de l’année en cours, qui se termine le 31 mars, devrait être marginal, a affirmé Luca Marotta, le directeur financier de Rémy Cointreau. L’entreprise dispose d’importants stocks en Chine et fait face à une demande plus faible, ce qui devrait compenser les effets immédiats des taxes. Cependant, le groupe prévoit de prendre des mesures d’atténuation pour les prochaines périodes afin de limiter les conséquences de cette hausse des coûts. Une augmentation de prix inévitable Rémy Cointreau a mené des études pour évaluer l’impact de l’augmentation des prix en Chine, une démarche qu’il sera sans doute contraint de suivre pour compenser les tarifs, a précisé Luca Marotta lors de la présentation des ventes du troisième trimestre. Bien que Marotta n’ait pas précisé l’ampleur de cette hausse ni son calendrier exact, il est probable qu'elle affectera le marché local en Chine, où le groupe ajuste constamment ses stratégies de prix. Les rivaux de Rémy Cointreau, notamment Pernod Ricard et le géant du luxe LVMH, propriétaire du cognac Hennessy, n’ont pour l’instant pas annoncé de hausse de prix en réponse aux tarifs chinois. Ils restent attentifs aux actions de leurs concurrents avant d’adopter leur propre stratégie. Cette prudence reflète l'incertitude sur la réaction du marché chinois face aux hausses de prix. Optimisation des coûts pour compenser les effets des tarifs Outre l’augmentation des prix, Rémy Cointreau envisage de réduire ses coûts dans plusieurs domaines, notamment dans la production et les dépenses publicitaires, pour atténuer les répercussions des nouveaux tarifs sur ses marges. Bien que l’impact des tarifs se fasse d’abord ressentir sur la trésorerie, les effets sur les bénéfices ne seront reconnus que lorsque le cognac sera vendu par la filiale chinoise du groupe. Luca Marotta a précisé que les tarifs provisoires doivent encore être confirmés, mais que leur impact est déjà intégré aux prévisions de ventes de l'exercice en cours, que Rémy Cointreau a révisées à la baisse. Le groupe poursuit ainsi une stratégie proactive pour limiter les conséquences de ces tarifs douaniers tout en restant compétitif sur le marché chinois. Source : Reuters

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."