Stellantis en hausse alors que la succession de Carlos Tavares est à l'étude

Stellantis affiche une progression de 1,81% pour atteindre 14,036 dollars, poursuivant une tendance positive amorcée ces derniers jours. Cette montée est en partie liée aux discussions entamées sur l’avenir du directeur général, Carlos Tavares, dont le contrat arrive à échéance début 2026. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à Reuters qu’il était naturel que le conseil d'administration s'intéresse à cette question en amont, sans que cela n'influence les négociations à venir. Bien que des spéculations sur un possible successeur aient émergé, il reste envisageable que Tavares prolonge son mandat. Les raisons de cette réflexion sur la succession s'expliquent en partie par les performances commerciales décevantes de Stellantis, notamment en Amérique du Nord, marché autrefois très rentable pour le groupe. John Elkann, président de Stellantis, semble préoccupé par le ralentissement des ventes dans cette région. Après des résultats solides durant plusieurs années, l’entreprise a dû faire face à un recul significatif, avec une perte d'environ 35% de la valeur de son action depuis le début de l'année, l'un des plus importants du CAC 40. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Concernant la gestion des stocks, Natalie Knight, la directrice financière, a annoncé lors d’une récente conférence que l’objectif était de réduire de 100 000 unités les stocks en Amérique du Nord d'ici début 2025. Déjà, 40 000 unités ont été éliminées en juillet et août, et les efforts se poursuivent pour affiner la gestion des inventaires face aux défis rencontrés par le constructeur.

