Stellantis : Réflexion sur la succession de Tavares

Anticipation stratégique pour la succession Le constructeur automobile Stellantis a annoncé, mardi, avoir entamé des réflexions sur la succession de son directeur général, Carlos Tavares, dont le contrat arrive à échéance en janvier 2026. Cette information, initialement rapportée par l'agence Bloomberg, a été confirmée par la société elle-même, qui précise que cette démarche est une étape normale et nécessaire pour une entreprise de cette envergure. L’objectif est de préparer le futur en toute sérénité, en s'assurant de la continuité de la direction au plus haut niveau. Cette anticipation témoigne de la volonté du conseil d'administration de prendre en compte l’importance stratégique de ce poste pour la pérennité et le développement de l’entreprise. Une démarche de gouvernance responsable Dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones, Stellantis a expliqué qu'il est courant pour un conseil d'administration de se pencher sur la question de la succession bien avant l'expiration d'un contrat, surtout lorsqu'il s'agit d'un poste clé tel que celui de directeur général. En effet, le mandat actuel de Carlos Tavares, signé en janvier 2021 pour une durée de cinq ans, arrivera à son terme en janvier 2026. La direction de Stellantis souligne que cette réflexion n’a pas d’incidence sur de futures discussions avec Carlos Tavares, qui pourrait, en fonction des décisions du conseil, voir son mandat prolongé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un leadership déterminant depuis la création de Stellantis Carlos Tavares a pris les rênes de Stellantis au moment de sa création, résultant de la fusion des constructeurs Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA. Avant cette fusion, Tavares était président du directoire de PSA, où il a joué un rôle déterminant dans le redressement de l’entreprise. Son leadership a permis de naviguer avec succès dans un environnement automobile complexe et concurrentiel. Depuis la création de Stellantis, il a été un acteur clé dans l’intégration des deux groupes et le déploiement de la stratégie globale de l’entreprise, visant à en faire un leader mondial de l'automobile.

