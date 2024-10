STMicroelectronics : Partenariat avec Qualcomm

STMicroelectronics et Qualcomm : Une Collaboration Stratégique dans l'IoT Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (STM.FR) a annoncé une collaboration avec le géant américain des puces mobiles Qualcomm, visant à développer la prochaine génération de solutions connectées à l’internet des objets (IoT). Ce partenariat s’adresse à la fois aux marchés industriels et grand public, tout en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle embarquée. Cette alliance marque une étape importante dans la convergence des technologies de l’IoT et de l’IA, deux secteurs en pleine expansion, avec un potentiel d’impact considérable sur les industries mondiales. Un Partenariat Complémentaire pour des Solutions Innovantes Les deux entreprises prévoient d’intégrer des technologies de connectivité sans fil de pointe basées sur l’IA, issues de Qualcomm, à des solutions matérielles et logicielles proposées par STMicroelectronics. Le cœur de cette collaboration sera un système sur puce (SoC) Wi-Fi/Bluetooth/Thread combo, qui viendra compléter l’écosystème de microcontrôleurs (MCU) STM32 de STMicroelectronics, déjà leaders sur le marché. En combinant les forces de Qualcomm dans la connectivité sans fil et celles de ST dans les microcontrôleurs, cette alliance permettra de proposer des solutions plus performantes et mieux adaptées aux besoins actuels des utilisateurs industriels et domestiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une Adoption Facilitée par les Outils de Développement Grâce à cette collaboration, les développeurs pourront intégrer facilement des logiciels de connectivité aux microcontrôleurs polyvalents (GP-MCU) STM32 de STMicroelectronics. Le groupe franco-italien mettra à disposition des kits d’outils logiciels permettant une adoption rapide et à grande échelle des nouvelles solutions. Cette approche facilitera non seulement le travail des développeurs, mais aussi l’expansion des solutions IoT dans divers secteurs, en permettant une intégration simplifiée et une commercialisation accélérée via les circuits de distribution de ST dans le monde entier. Une Alliance Axée sur l'Innovation et l'IA L'ajout de l'intelligence artificielle dans les solutions IoT est un des aspects les plus prometteurs de cette collaboration. L’IA embarquée permet aux dispositifs connectés d’être plus autonomes et performants, tout en réduisant leur besoin de connexion à des serveurs distants pour traiter les données. Cette avancée est cruciale dans les secteurs où la latence et la vitesse de traitement sont essentielles, comme l’industrie 4.0, les systèmes de surveillance intelligents, ou encore les applications domestiques automatisées.

