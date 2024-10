TotalEnergies : Dévoile ses objectifs

TotalEnergies : Une Croissance Énergétique Équilibrée et Rentable

TotalEnergies, l’entreprise énergétique française, a dévoilé ses objectifs ambitieux de croissance pour les années à venir dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique "équilibrée et rentable". L’objectif est d’augmenter la production mondiale d’énergie — couvrant le pétrole, le gaz, l’électricité, et la bioénergie — de 4 % par an d'ici 2030. Cette croissance s’inscrit dans une volonté de concilier la transition énergétique et la rentabilité, tout en répondant aux besoins énergétiques mondiaux croissants. TotalEnergies mise sur des projets majeurs à travers le monde pour assurer cette progression constante.

Croissance de la Production de Pétrole et de Gaz

L’entreprise prévoit une augmentation de 3 % par an de la production de pétrole et de gaz jusqu'en 2030, en grande partie grâce à l'expansion du secteur du gaz naturel liquéfié (GNL). TotalEnergies s'appuie sur six projets phares pour 2024, situés au Brésil, au Suriname, en Angola, à Oman et au Nigéria. Cette dynamique est destinée à renforcer sa position sur le marché du pétrole et du gaz. En 2023, l’entreprise s’était déjà fixée un objectif de croissance de 2 à 3 % par an pour les cinq années suivantes, et elle prévoit d’accélérer cette croissance à partir de 2025 avec des projets à forte marge dans divers pays.

Un Accent sur l'Électricité Renouvelable

TotalEnergies vise également à produire plus de 100 térawattheures d’électricité d’ici 2030, en mettant un accent particulier sur les énergies renouvelables. En effet, l’entreprise projette que 70 % de cette électricité proviendra de sources renouvelables, tandis que 30 % seront générés par des sources dites "flexibles", comme le gaz naturel, permettant de répondre aux fluctuations de la demande énergétique. Cette diversification vers des énergies plus propres fait partie intégrante de la stratégie de transition énergétique de l’entreprise.

Réduction des Émissions de Carbone et de Méthane

En matière de réduction des émissions, TotalEnergies a défini des objectifs clairs et ambitieux. D'ici 2030, l’entreprise vise une diminution de 40 % des émissions de ses opérations (champs d'application 1 et 2) par rapport aux niveaux de 2015, ce qui témoigne d'un engagement fort pour réduire son impact environnemental. En parallèle, TotalEnergies s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de méthane de 80 % d'ici 2030 par rapport à 2020, un gaz à effet de serre particulièrement puissant. Ces mesures devraient contribuer à réduire de 25 % la teneur en carbone des ventes d'énergie de l’entreprise d’ici à 2030, par rapport à 2015.

Une Stratégie Mondiale pour un Avenir Plus Vert

TotalEnergies poursuit donc une stratégie axée sur une croissance énergétique équilibrée, alliant développement de projets à forte rentabilité et engagement pour la transition énergétique. Cette démarche repose sur l’augmentation de la production de pétrole et de gaz, le développement des énergies renouvelables et une réduction significative des émissions. L’accent mis sur la durabilité environnementale tout en maintenant la rentabilité place TotalEnergies dans une position favorable pour affronter les défis de la transition énergétique mondiale.