TotalEnergies envisage un projet d'hydrogène et d'ammoniac vert au Maroc pour l'Europe La major pétrolière française TotalEnergies (TTE.FR) a annoncé lundi son intention de développer un projet d'énergie renouvelable au Maroc pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac vert destinés à l'Europe. Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'Union européenne d'augmenter l'utilisation de ces carburants verts dans le cadre du Green Deal, visant une réduction des émissions de carbone. Un projet stratégique au Maroc Baptisé Chbika, ce projet vise à construire un gigawatt de parcs éoliens et solaires près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun. Une fois opérationnels, ces parcs produiront l'électricité nécessaire pour extraire l'hydrogène de l'eau de mer dessalée, puis pour produire 200 000 tonnes d'ammoniac par an destinées à l'exportation vers l'Europe. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'engagement du Maroc et de TotalEnergies Lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, un ensemble d'accords d'une valeur de plus de 10 milliards d'euros a été signé entre les deux pays, incluant le projet Chbika. Le gouvernement marocain a accepté de réserver des terrains pour permettre aux entreprises de lancer des études d'ingénierie et de conception préliminaires (pre-FEED). Un projet à grande échelle Selon TotalEnergies, ce projet représente la première phase d'un programme plus vaste visant à créer un centre mondial de production d'hydrogène vert. L'ammoniac renouvelable issu de ce projet pourrait non seulement réduire l'empreinte carbone de la production d'engrais, mais aussi servir de carburant marin à faibles émissions et de vecteur chimique pour le transport de l'hydrogène. Une coopération internationale et une stratégie à long terme La coentreprise TE H2, constituée par Total avec Eren Groupe et le Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), produira l'énergie renouvelable pour le projet. Le développement des infrastructures portuaires sera pris en charge par le groupe danois A.P. Møller Capital. Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, a souligné que cet accord s'inscrivait dans la stratégie de l'entreprise visant à "développer la production dans les pays disposant des ressources renouvelables les plus compétitives". Grâce à sa proximité géographique et ses ressources, le Maroc se positionne comme un partenaire clé pour l'Europe dans la réalisation des objectifs du Green Deal de l'Union européenne. Source : Reuters

