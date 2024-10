TotalEnergies : Investissement de 10 milliards au Suriname

TotalEnergies et ses Partenaires Lancent le Projet "GranMorgu" au Suriname TotalEnergies (TTE.FR), en collaboration avec la République du Suriname et Annand Jagesar, directeur général de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie Maatschappij Suriname, ont annoncé la décision finale d’investissement pour le projet "GranMorgu" sur le bloc offshore 58. Ce projet stratégique se concentre sur le développement des champs pétroliers Sapakara et Krabdagu, situés à environ 150 kilomètres au large des côtes du Suriname. Ces champs ont révélé des réserves récupérables estimées à plus de 750 millions de barils, ce qui en fait l'une des découvertes pétrolières les plus significatives de la région. Une Infrastructure de Pointe pour la Production Offshore Le projet "GranMorgu" comprend la mise en place d’une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO), avec une capacité de production de 220 000 barils par jour. Cette unité est conçue sur la base de technologies déjà éprouvées dans des projets similaires, garantissant ainsi une fiabilité opérationnelle et une optimisation de la production. Le FPSO sera essentiel pour exploiter les ressources pétrolières des champs de Sapakara et Krabdagu tout en offrant la possibilité de raccorder des champs satellites futurs, prolongeant ainsi la durée de son plateau de production. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un Investissement de 10,5 Milliards de Dollars et un Début de Production en 2028 Le coût total de l’investissement pour le projet est estimé à 10,5 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur de cette entreprise ambitieuse. Le démarrage de la production est prévu pour 2028, marquant une nouvelle étape dans le développement énergétique du Suriname. Ce projet devrait non seulement accroître la capacité de production pétrolière du pays, mais également renforcer sa position sur la scène énergétique internationale. Participation de Staatsolie et Partenaires Stratégiques TotalEnergies, en tant qu'opérateur du bloc 58, détient 50 % des parts, aux côtés de APA Corporation, qui possède également 50 %. Par ailleurs, Staatsolie a exprimé son intention d'exercer une option pour entrer dans le projet avec une participation allant jusqu'à 20 %. Les partenaires ont convenu que Staatsolie finalisera cette participation avant juin 2025, marquant ainsi un engagement fort de la compagnie nationale dans le développement de ses ressources offshore.

