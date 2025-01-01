Baca selengkapnya

Dasar Pengetahuan

    Cari hasil untuk

    Cari hasil untuk

    Kami tidak dapat menemukan arikel terkait

    Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

    Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
    Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
    PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
    Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
    PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK