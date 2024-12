In che modo il trading di azioni con CFD differisce dal trading di azioni tradizionale?

Il trading di CFD su azioni e il trading su azioni reali presentano alcune differenze fondamentali. Nel trading azionario tradizionale, l'investitore possiede il titolo. Nel trading di CFD gli investitori stipulano un contratto con il broker per pagare o ricevere la differenza di prezzo in base alla direzione del loro trade. Una delle principali differenze tra questi due è il margine e la leva finanziaria. Nel trading di CFD, l'investitore può effettuare transazioni per importi che superano il capitale investito. Questo può potenzialmente aumentare i rendimenti di un investimento, ma può anche aumentare il rischio di perdita se l'investimento non si comporta come previsto. Questa leva non è possibile nel trading azionario tradizionale, in cui l'intero prezzo di acquisto del titolo deve essere pagato in anticipo. Il trading di CFD consente inoltre agli investitori di vendere azioni allo scoperto, il che significa che possono trarre profitto dal calo dei prezzi, cosa non possibile con il trading di azioni tradizionale. Tuttavia, va ricordato che investire in CFD su azioni è più rischioso che investire in azioni tradizionali.