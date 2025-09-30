Rewolucja w infrastrukturze AI. CoreWeave i Meta tworzą nową kategorię rynku

CoreWeave, firma specjalizująca się w dostarczaniu infrastruktury dla projektów sztucznej inteligencji, zawarła wartą 14,2 miliarda dolarów umowę z Meta. Przedsięwzięcie zakłada wieloletnie dostawy mocy obliczeniowej, która ma wesprzeć rozwój i trenowanie zaawansowanych modeli AI w ekosystemie Mety.
To porozumienie wpisuje się w szerszy trend rosnącego zapotrzebowania na wyspecjalizowaną infrastrukturę dla AI. CoreWeave jako jeden z liderów tzw. neocloudów, czyli firm wynajmujących dostęp do najbardziej zaawansowanych chipów, szybko buduje swoją pozycję w tym sektorze. W ostatnich miesiącach spółka znacząco rozszerzyła bazę klientów, pozyskując nie tylko Metę, ale też między innymi OpenAI.
Dzięki nowym kontraktom firma uniezależnia się od dotychczasowego głównego źródła przychodów, jakim był Microsoft. Ta dywersyfikacja jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek, gdzie coraz więcej podmiotów inwestuje ogromne środki w rozwój własnych rozwiązań AI. Tylko w tym roku Meta planuje wydać do 72 miliardów dolarów na centra danych i infrastrukturę obliczeniową.
CoreWeave podobnie jak konkurenci finansuje swój rozwój głównie poprzez emisję długu, co w tym sektorze staje się powszechną praktyką. W ostatnim czasie podobne kroki podjęli też inni gracze, jak Meta czy Oracle, które również pozyskały miliardy dolarów na rozwój infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją.
Źródło: xStation5
