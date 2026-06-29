Va obliga boom-ul AI compania Apple să utilizeze cipuri de memorie aflate pe „lista neagră” a Pentagonului?❓Un senator american răspunde🏛️

Apple (AAPL.US) s-a trezit în centrul unei grave dispute geopolitice și de reglementare — compania face presiuni active asupra administrației Trump pentru a obține permisiunea de a achiziționa cipuri de memorie de la ChangXin Memory Technologies (CXMT), un producător chinez care figurează pe lista 1260H a Pentagonului ca entitate așa-numită „pe lista neagră”. De ce apelează Apple la CXMT? Presiunile asupra costurilor sunt reale și deja evidente în listele de prețuri. Apple a majorat prețurile pentru iPad-uri și MacBook-uri, afirmând fără ocolișuri că nu mai poate proteja clienții de creșterile abrupte ale costurilor de memorie și stocare, determinate de construirea centrelor de date pentru AI. Eforturile de lobby la Departamentul Comerțului sunt în desfășurare de peste o lună, iar Apple și-a extins campania către alte agenții și aliați din Washington. Din punct de vedere tehnic, Apple nu are interdicția de a achiziționa cipuri de la CXMT — însă prezența companiei pe lista 1260H creează o barieră politică și reputațională semnificativă. În plenul Senatului: avertismentul lui Cotton Senatorul Tom Cotton nu a lăsat loc de îndoială — utilizarea de către companie a produselor de la acest furnizor chinez ar fi o „greșeală fatală” atât pentru valoarea pe termen lung pentru acționari, cât și pentru confidențialitatea clienților și securitatea SUA. Nu este vorba doar de retorică: CXMT a fost desemnată drept companie militară chineză de către administrația Biden și, ulterior, aprobată de un comitet interagenții pentru includerea pe Lista entităților a Departamentului Comerțului. Licențele pentru achiziții de la entitățile de pe această listă sunt, de regulă, refuzate. Riscuri reale pentru Apple Cazul evidențiază o problemă structurală cu care se confruntă întregul sector al marilor companii tehnologice: Costurile memoriei sunt în creștere din cauza boom-ului AI în centrele de date — Apple nu este singura afectată, dar, în calitate de producător de electronice de larg consum, este deosebit de vulnerabilă

Concentrarea lanțului de aprovizionare — Piața DRAM, dominată de Taiwan și Coreea de Sud (Samsung, SK Hynix), nu oferă prea mult spațiu de negociere

Riscuri legislative și de reglementare — orice aprobare din partea Casei Albe ar avea un cost politic ridicat și ar putea declanșa o reacție bipartizană din partea Congresului

Reputația în SUA — Una dintre cele mai valoroase active ale Apple este încrederea consumatorilor, în special în segmentul premium Evaluarea în context istoric — Ce spun cifrele? EV/EBITDA (NTM) se situează în prezent la 23,6x, ceea ce plasează compania ușor peste mediana pe 3 ani de 23,2x. Intervalul abaterilor standard arată că multiplii actuali se află exact la limita superioară a normei istorice — +1 abatere standard este 24,9x — așa că această companie nu este extrem de scumpă, dar nici ieftină. Prin comparație, în timpul crizei COVID-19 de la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024, acțiunile Apple se tranzacționau în mod regulat sub mediană, mai aproape de nivelul deviației standard de -1 (~21,2x). Din punct de vedere tehnic, situația este la fel de mixtă: Prețul (~281 USD) se află sub EMA50 (289 USD) și testează în prezent EMA100 (280 USD) ca nivel de suport

EMA200, situată la ~268 USD, rămâne cu mult sub acest nivel, indicând continuarea unui trend ascendent pe termen lung

RSI(14) = 40,2 — cotația a ieșit în mod clar din zona de supra-cumpărare (peste 70, unde se afla în mai 2026) și se apropie de zona neutră, existând potențialul de a testa în continuare nivelurile de suport

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."