2023.01.05 - 7 întrebări cruciale despre 2023 din perspectivă economică

Timp de citire: 7 minute(s)

După prăbușirea cauzată de COVID din 2020 și un euforic 2021 - „revenirea pe scară largă”, am avut un 2022 destul de turbulent, în care temerile față de inflație au împins prețurile acțiunilor în jos, iar războiul din Ucraina a generat volatilitate pe piețele energetice. Privind spre 2023, investitorii simt un amestec de speranțe legate de un pivot al Rezervei Federale din SUA și temeri cauzate de recesiune.

XTB, casă de brokeraj listată pe bursa de la Varșovia, a elaborat un raport cu cele mai importante întrebări care stau pe buzele investitorilor, precum și a tuturor oamenilor care resimt zilnic consecințele evenimentelor mondiale din sfera economică. Va scădea inflația? Inflația a fost tema principală a piețelor financiare pentru o lungă perioadă de timp și principalul motiv din spatele deprecierilor suferite de majoritatea claselor de active în 2022. Marea întrebare cu care se confruntă investitorii fiind: va scădea inflația? O întrebare și mai importantă este: cât de repede și la ce niveluri? De luat în calcul că inflația este deja în scădere în SUA și probabil că acest proces va continua. Constrângerile ce țin de logistica globală par să se atenueze pe măsură ce companiile fac ajustări. Acest lucru este bine ilustrat atât de scăderea prețurilor la transport, cât și de scăderea indicatorilor ce arată presiunea prețurilor din componența sondajelor de afaceri. În absența unui alt șoc pe partea de ofertă, inflația s-ar putea reduce în 2023. Cu toate acestea, se va ajunge la o inflație de 2% la sfârșitul anului, așa cum speră investitorii? Sau o combinație între cererea consumatorilor care este încă robustă, piața puternică a forței de muncă și inflația persistentă a locuințelor (unde prețurile locuințelor abia au început să scadă, iar inflația chiriilor arată un decalaj istoric de cel puțin un an) va menține inflația la niveluri care nu vor permite Fed să stea prea relaxat? Își va schimba Fed poziția față de politica monetară în 2023? Niciodată în istorie ratele dobânzilor nu au fost atât de scăzute cum au fost în perioada 2009 - 2020, efectiv la 0% în SUA și chiar negative în Europa și Japonia. Drept urmare, indicii de acțiuni au câștigat mai mult decât sugerează performanța câștigurilor sau a PIB-ului, rezultând valori ridicate ale indicatorilor de performanță, cum ar fi raportul preț-câștig sau raportul preț-vânzări. Investitorii speră că o perspectivă mai favorabilă privind inflația poate convinge băncile centrale să-și regândească deciziile recente și să inverseze cursul politicii monetare în 2023. Se va sfârși războiul din Ucraina? Războiul din Ucraina a avut ca rezultat o primă semnificativă de risc de piață, înțeleasă și în acest caz ca risc geopolitic. După cum se dovedește, valoarea sa este invers proporțională cu distanța de la centrul conflictului. Prima de risc de piață asociată războiului din Ucraina pare a fi mică, estimată la 2-3% P/E, dar rămân totuși sectoare care au de câștigat de pe urma sfârșitului conflictului armat. Industriile care au suferit cel mai mult de pe urma războiului din Ucraina sunt sectorul alimentar și agricol. Ucraina și Rusia sunt responsabile pentru peste 20% din exporturile globale de porumb, Ucraina având cea mai mare pondere. Exemple de companii care pot beneficia de sfârșitul războiului: Își poate reveni industria crypto după scandalurile din 2022? Criptomonedele, unele dintre cele mai importante beneficiare ale politicii fiscale și ale ratelor scăzute de dobândă în timpul pandemiei de coronavirus, au primit o lovitură puternică. În plus, industria s-a confruntat cu probleme interne cauzate de un val de falimente și prăbușiri ale proiectelor importante de criptomonede. În pofida scăderilor masive și a scandalurilor, interesul pentru criptomonede a persistat. Până în prezent, fiecare piață de criptomonede a creat oportunități de investiții puternice și a anunțat o perioadă de volatilitate sporită. În contextul incertitudinii și al scăderii prețurilor, adoptarea tehnologiei blockchain a fost accelerată. Odată cu scăderea inflației și relaxarea lentă a politicii monetare, criptomonedele ar putea reveni în grațiile investitorilor în 2023. Din punct de vedere istoric, prețul Bitcoin a început să crească cu aproximativ 1 an și 3 luni înainte de înjumătățire. Următoarea reducere la jumătate este programată pentru aprilie 2024, ceea ce dă speranțe cumpărătorilor pentru 2023. Câștigătorii schimbării sentimentului pe piața, în afară de Bitcoin, pot fi proiecte legate de: contracte inteligente (Ethereum, Chainlink), proiecte NFT (Polygon, Algorand), stocare date descentralizate (Filecoin) și tendința Metaverse (Decentraland, Sandbox). Ne îndreptăm spre o recesiune a veniturilor? Încetinirea economiei și temerile de recesiune au fost factori importanți pentru piețele financiare în 2022 și vor continua să fie și în 2023. Totuși, va exista o recesiune a câștigurilor pe Wall Street? Creșterea câștigurilor în Statele Unite a început deja să încetinească, dar nu a căzut încă în teritoriul negativ. Pe măsură ce inflația din Statele Unite a continuat să accelereze peste ținta Fed, banca centrală a SUA a implementat o înăsprire agresivă în încercarea de a controla creșterea prețurilor. Indicatorii de performanță care s-au dovedit fiabili, cum ar fi, de exemplu, indicatorul ISM privind producția, sugerează că slăbirea câștigurilor poate continua și în 2023. Cu toate acestea, ce înseamnă o recesiune a câștigurilor pentru investitorii care tranzacționează indici bursieri? Au existat trei recesiuni ale veniturilor până acum în secolul 21 - spargerea bulei dot-com, criza financiară globală și Covid. În timp ce scăderea piețelor de valori indusă de Covid a fost de scurtă durată din cauza unor cantități enorme de stimulente fiscale și monetare, celelalte două au avut unele asemănări. Și anume, amploarea similară a scăderii după ce ritmul de creștere a câștigurilor a devenit negativ. Deoarece ritmul de creștere a câștigurilor lunare a intrat în teritoriul negativ comparativ cu luna în care bursele de acțiuni au atins cel mai scăzut nivel, S&P 500 a pierdut 33,4% după spargerea bulei ”dot-com”, respectiv 29,4% în perioada crizei financiare globale. Acest lucru nu înseamnă că bursele de valori vor înregistra o scădere similară în cazul în care ritmul de creștere a câștigurilor devine negativ. Totuși, această situație oferă un indiciu: cu excepția evenimentelor de tipul “lebădă neagră” precum Covid, o scădere importantă a ritmului de creștere a câștigurilor tinde să înceapă în timpul unei piețe bear, mai degrabă decât la începutul sau sfârșitul acesteia. Fiecare dintre ultimele 10 recesiuni economice din SUA a fost însoțită de o recesiune a câștigurilor. Cu toate acestea, nu orice recesiune a veniturilor a fost însoțită de o recesiune economică. Ritmul de creștere a câștigurilor S&P 500 tinde să devină negativ în mijlocul unei piețe de scădere. Vor continua să scadă prețurile petrolului și gazelor naturale? Prețurile gazelor s-au stabilizat după un 2022 turbulent. Investitorii se întreabă acum dacă stocurile vor fi suficiente pentru următoarea iarnă. Desigur, problema penuriei de gaze nu se aplică în SUA, dar are și anumite angajamente față de partenerii strategici din Europa și Asia. Este posibil ca acest lucru să crească exporturile și alte limitări ale ofertei pe piața internă. Stocurile din SUA, în comparație cu anul precedent, indică faptul că este posibil ca maximul de preț să fi fost deja atins. Cu toate acestea, trebuie să știm că Rusia nu va transfera gaze către Europa anul viitor, așa că SUA vor trebui să acopere acest deficit. Dacă nivelurile comparative ale stocurilor își schimbă din nou direcția, adică stocurile vor scădea sub nivelul de anul trecut, atunci prețul se poate îndrepta către maximele din 2022 sau chiar spre vârful din 2008. Poate controla China bula imobiliară speculativă, din nou? Piața imobiliară joacă un rol crucial în economia chineză. De fapt, reprezintă aproape 30% din PIB, aproximativ 40% din totalul creditelor bancare și aproximativ 70% din averea gospodăriilor. De ce este acest lucru o problemă? Valurile ulterioare de infecții cu Covid au dus la o înăsprire a restricțiilor care au perturbat producția și alte afaceri, inclusiv dezvoltatorii imobiliari. Întârzierile semnificative în finalizarea clădirilor au dus la o scădere a vânzărilor, construcții noi fiind începute, iar prețurile au rămas relativ stabile. Evergrande și alți câțiva dezvoltatori aproape că s-au prăbușit în urma nerespectării plăților datoriilor. Guvernul chinez a intervenit pentru a preveni spargerea bulei, dar sprijinul a fost insuficient. Deși Beijingul s-a concentrat în principal pe problema pandemiei, situația pe piața imobiliară a devenit atât de îngrijorătoare încât nu a mai putut fi ignorată. Potrivit guvernului, piața imobiliară ar trebui să servească nevoilor de locuințe, nu speculațiilor, iar acțiunile actuale sunt în contradicție cu această abordare. Deși China diminuează restricțiile Covid și impulsul de creditare se redresează, nu se poate observa o îmbunătățire similară în cazul creditelor pentru locuințe noi. Ce s-ar putea întâmpla dacă oricum piața imobiliară se prăbușește? Kenneth Rogoff de la Universitatea Harvard estimează că o scădere cu 20% a investițiilor legate de proprietăți ar putea reduce PIB-ul chinez cu 5% până la 10%, iar Forumul Economic Mondial a estimat că fiecare scădere de 1% a PIB-ului în China ar putea duce la o reducere cu 0,3% a PIB-ului global. Acesta este riscul care continuă să planeze asupra economiei globale și mai ales asupra celei chineze. Datele publicate la sfârșitul anului 2022 au arătat că suprafața construită finalizată a scăzut cu 18,7% YoY. Suprafața pentru locuințe a scăzut cu 35%, iar suprafața terenurilor achiziționate pentru dezvoltare imobiliară a scăzut cu 53% pe aceeași bază. Iar aceste subiecte de interes major vor fi abordate pe larg de către Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, într-un webinar online, programat pe 19 ianuarie, de la ora 19:00.

