2023.03.08 - Româncele au stabilit un nou record de investiții la bursă

București, 8 martie 2023 - Româncele dețineau, la finalul anului trecut, cea mai mare pondere a investitorilor pe piețele financiare, respectiv de 26%, arată o analiză a casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Astfel, femeile din România au fost urmate în clasament, la distanță semnificativă, de cele din Marea Britanie, cu o pondere de 14%.

Sursa: XTB Cel mai mic procent de femei în rândul investitorilor este în Republica Cehă, Franța și Germania. Acestea sunt singurele piețe în care acest procent este, în prezent, sub 10%. De asemenea, în contextul unei volatilități majore pe burse, ponderea femeilor în rândul clienților noi a atins, în 2022, un nivel record, de 16%. ”De-a lungul anilor, au existat multe stereotipuri cu privire la prezența femeilor pe piețele financiare. Prezentul însă ne arată că femeile și opțiunile lor de investiții nu diferă semnificativ de cele ale bărbaților. În anii 2020-2022, femeile au ales cel mai adesea Contractele pentru Diferență (CFD) pe indici bursieri mondiali. În acest caz, două piețe au dominat: cea americană și cea germană”, arată Irina CRISTESCU, General Manager XTB România. Sursa: XTB Datele XTB mai arată că o femeie activă în piața financiară este un utilizator cu un profil ușor diferit de cel al unui bărbat. De pildă, vârsta medie în cazul femeilor investitor este de 37 de ani, în timp ce la bărbați este de 35 de ani. Modul de investire constituie însă cea mai mare diferență. Astfel, în rândul bărbaților, investițiile ultimilor ani s-au făcut mai des prin intermediul dispozitivelor mobile. Pe de altă parte, aproximativ 59% dintre tranzacțiile inițiate de femei au fost prin intermediul unui computer. Există explicații științifice pentru acest tip de comportament. Sursa: XTB ”Femeile sunt în mod natural mai precaute, au nevoie de mai multe informații pentru a lua decizii, inclusiv pentru a face o investiție. Ele se bazează pe analize aprofundate, folosind adesea diverse surse de informare. Realizarea tranzacțiilor prin intermediul aplicației desktop creează un sentiment de control și securitate mai mare asupra finanțelor proprii. Bărbații, în schimb, iau decizii mai rapid, au mai puțină răbdare și nu cer părerea nimănui. De aceea, dispozitivele mobile sunt aliatul lor”, explică Anna Szczepańska-Przekota, doctor la Universitatea de Tehnologie Koszalin, Polonia. În privința tipului de acțiuni, în perioada 2020-2022, femeile au ales să investească în companiile mari de tehnologie. În acest interval, pe platforma XTB, femeile au cumpărat cu precădere acțiunile a trei companii americane: Palantir Technologies, Tesla și Apple. Sursa: XTB Totodată, datele fiecărei țări dintre cele opt luate în calcul pentru realizarea studiului și în care XTB este și prezentă arată că sentimentul regional a fost puternic vizibil. În perioada discutată, CCC a fost cea mai populară companie în Polonia, CEZ în Republica Cehă, TechnipFMC în Franța și International Consolidated Airlines Group în Spania.

