Apple uvádza novú generáciu AirTagu s väčším dosahom a hlasnejším reproduktorom

Apple uviedol novú generáciu AirTagu s väčším dosahom a vyššou presnosťou lokalizácie.
Zariadenie využíva druhú generáciu čipu Ultra Wideband, ktorá zlepšuje funkciu Precision Finding.
AirTag má hlasnejší reproduktor, čo uľahčuje jeho nájdenie aj v náročných podmienkach.
Cena zostáva nezmenená a nový AirTag je kompatibilný s existujúcimi príslušenstvami.
Spoločnosť Apple oficiálne predstavila aktualizovanú verziu lokátora AirTag, ktorý prináša významné zlepšenia vo výkonnosti a jednoduchosti nájdenia stratenej veci, ako sú kľúče, batohy či batožina. Nový AirTag je vybavený druhým generáciou čipu Ultra Wideband, ktorý zlepšuje presnosť a dosah lokalizácie až o polovicu.
Rozšírený dosah a kvalitnejší zvuk
Vďaka vylepšenému Bluetooth a Ultra Wideband technológii dokáže nový AirTag fungovať na väčšej vzdialenosti než jeho predchodca a poskytuje jasnejšie zvukové upozornenia. Reproduktor je teraz asi o 50 % hlasnejší, čo pomáha používateľom lepšie vypátrať zariadenie aj v hlučnom prostredí.
Podpora pre Apple Watch a bezpečnosť
Nová verzia AirTagu podporuje funkciu Precision Finding aj priamo na hodinkách Apple Watch Series 9 a Ultra 2, čo rozširuje možnosti sledovania bez nutnosti používať iPhone. AirTag navyše naďalej chráni údaje o polohe pomocou šifrovania v rámci siete Find My.
Cena, dostupnosť a kompatibilita
Cena AirTagu zostáva 29 USD za jeden kus alebo 99 USD za balenie štyroch kusov, a nechýba ani možnosť bezplatného gravírovania pri objednávke online. Nový AirTag je okamžite dostupný na objednanie a funguje s existujúcimi doplnkami AirTag.
