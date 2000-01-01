realform.closebutton

เปิดบัญชีในอีกไม่กี่นาที


ขออภัย, เรายังไม่เปิดรับหรือให้บริการลูกค้าในประเทศของคุณ


เราใช้คุกกี้

การคลิก "ยอมรับทั้งหมด" แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุงการใช้งานทางไซต์ วิเคราะห์การใช้งานไซต์ และช่วยเหลือในการทำการตลาดของเรา

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา โดยเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านต่างๆ เช่น ตั้งค่าภาษา การกระจายข้อมูลการใช้งาน หรือการคงสถานะเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ คุกกี้จำพวกนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

ชื่อคุกกี้
คำอธิบาย
SERVERID
userBranchSymbol วันหมดอายุ 1 วัน
adobe_unique_id วันหมดอายุ 364 วัน
SESSID วันหมดอายุ 1 วัน
__cf_bm วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
TS5b68a4e1027
_vis_opt_test_cookie
xtbCookiesSettings วันหมดอายุ 364 วัน
xtbLanguageSettings วันหมดอายุ 364 วัน
userPreviousBranchSymbol วันหมดอายุ 364 วัน
countryIsoCode
TS3a60b3ac027
_cfuvid

เราใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเพจของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

ชื่อคุกกี้
คำอธิบาย
_ga วันหมดอายุ 729 วัน
_gid วันหมดอายุ 1 วัน
_gat_UA-146605683-1 วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
_gat_UA-121192761-1 วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
__hstc วันหมดอายุ 179 วัน
__hssrc
__hssc วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
_vwo_uuid_v2 วันหมดอายุ 365 วัน
_vwo_uuid วันหมดอายุ 365 วัน
_vwo_ds วันหมดอายุ 29 วัน
_vwo_sn วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
_vis_opt_s วันหมดอายุ 99 วัน
_gcl_au วันหมดอายุ 89 วัน
_ga_CBPL72L2EC วันหมดอายุ 729 วัน
_ga_TC79BEJ20L วันหมดอายุ 729 วัน

กลุ่มคุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อแสดงโฆษณาในหัวข้อที่คุณสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราติดตามกิจกรรมการตลาด รวมถึงช่วยในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

ชื่อคุกกี้
คำอธิบาย
_fbp วันหมดอายุ 89 วัน
fr วันหมดอายุ 89 วัน
hubspotutk วันหมดอายุ 179 วัน
_ttp วันหมดอายุ 389 วัน
_omappvp วันหมดอายุ 3998 วัน
_omappvs วันหมดอายุ 1 ชั่วโมง
_uetsid วันหมดอายุ 1 วัน
_uetvid วันหมดอายุ 389 วัน
MUID วันหมดอายุ 389 วัน
IDE วันหมดอายุ 389 วัน
MSPTC วันหมดอายุ 389 วัน

คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บค่าที่คุณตั้งไว้ขณะใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้เมื่อคุณเข้ามาใช้บริการในครั้งถัดไป ค่าเหล่านี้จะพร้อมใช้งานอยู่แล้ว

ชื่อคุกกี้
คำอธิบาย
bcookie วันหมดอายุ 364 วัน
li_gc วันหมดอายุ 179 วัน
lidc วันหมดอายุ 1 วัน

หน้านี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บของคุณให้เป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยคลิก "การตั้งค่า" หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ให้คลิก "ยอมรับทั้งหมด"