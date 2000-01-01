Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng khác của XTB Group
Bạn muốn giao dịch Cổ phiếu, ETF, Forex, Chỉ số, Hàng hóa, Tiền điện tử,... thông qua CFD? Ứng dụng XTB có hết!
- Không vốn tối thiểu
- Không phí hoa hồng
- Hàng trăm CFD cổ phiếu phổ biến từ Amazon, Tesla, Apple,...
- Không phí hoa hồng
- Tiếp cận hơn 150 ETF CFD
- Hỗ trợ 24/5
- Không phí hoa hồng
- 57 cặp tiền CFD
- Không vốn tối thiểu
- 30 chỉ số CFD toàn cầu từ Mỹ, Đức, Trung Quốc
- Không phí hoa hồng
- Giao dịch ngay trên điện thoại, máy tính và máy tính bảng
- Giao dịch Vàng, Bạc, Dầu và nhiều sản phẩm khác thông qua CFD
- Không phí hoa hồng
- Nạp rút nhanh chóng