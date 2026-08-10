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A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 77%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 77%-án veszteség keletkezik.

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Vezetőség és munkatársak

Omar Arnaout

CEO

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Lóránt Szitás

Team Leader

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