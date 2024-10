Szabályozások és dokumentumok

*Az alábbi információk azon ügyfelekre vonatkoznak, akik 2018. október 8-át megelőzően nyitottak kereskedési számlát . Azon ügyfeleink, akik e dátum után nyitottak számlát, megkérjük, hogy tekintsék meg a "Jogi információ (2018. október 8-tól számlát nyitó ügyfelek részére)" szekciót. Ha nem biztos a szerződéskötés időpontjában, kérjük, lépjen be Ügyfél Irodájába, és megtekintheti a dokumentumok feltöltési időpontját.*

Az alábbiakban tekintheti meg az érvényben lévő szabályzatokat és a Végrehajtási Irányelv főbb rendelkezéseit, ami érvényes az XTB Limitednél (XTB UK) amely társaságot a az angliai Financial Conduct Authority (FCA) felügyeli (Firm Reference Number: 522157), mely szabályozásának és előírásainak az XTB teljeskörűen megfelel. Az XTB Limited (XTB UK) székhelyének a címe: Level 34, One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AA, London, EgyesültKirályság. (cégszám:: 07227848). Az XTB megfelel az európai uniós pénzügyi eszközök piacairól, a szervezeti követelményekről és az elvégzendő üzleti tevékenység folytatásának feltételeiről szóló irányelveinek, valamint az ezen irányelvek követelményeiként meghatározott fogalmaknak. Ezen fogalmak ismerete alapvető fontosságú az XTB-vel szerződést kötők esetében, hogy kereskedési számlát nyithasson..

A tulajdonjogokra vonatkozó vételi és eladási megbízások végrehajtására, és a megszerzett jogok vezetésére, és az XTB likviditási számlára vonatkozó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályok. ("Általános Szerződési Feltételek")

A legjobb végrehajtási politika

LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELV

BEFEKTETÉSI KOCKÁZATRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Kockázati figyelmeztetés

WEBOLDAL JOGI NYILATKOZAT

MiFID kérdőív

Végrehajtás helye és minősége - 2017

Information on standard time of execution of orders: Q1, 2020

Information on average spread: Q1, 2020

Information on profitable/losing transactions: Q1, 2020

Információ a végrehajtott tranzakciók minőségéről Q3 2018

EX-ANTE (előzetes) információ

Kulcs információs dokumentumok (Key Information Documents - KIDs)