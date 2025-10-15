Abbott sin sorpresas en el 3T, pero los riesgos arancelarios y la revisión a la baja de previsiones presionan la acción

Abbott (Abbott Laboratories, EE. UU.) presentó un informe sólido para el tercer trimestre de 2025, con resultados en línea con las expectativas del mercado, aunque el contexto que rodea a la compañía no estuvo exento de tensiones derivadas de la amenaza de nuevos aranceles comerciales por parte de la administración Trump.

En el 3T de 2025, Abbott registró un beneficio por acción (BPA) ajustado de 1,30 USD y ingresos por 11.400 millones de USD, ambos en línea con el consenso de los analistas. El crecimiento orgánico de las ventas fue del 5,5 % interanual, mientras que el segmento de Dispositivos Médicos destacó con un aumento del 15 %. La compañía publicó una previsión anual mixta, con un rango de EPS de 5,12–5,18 USD (el mercado esperaba 5,15 USD; el límite superior se redujo desde 5,20 USD) y proyecta un crecimiento orgánico de ventas para 2025 del 7,5–8 %, excluyendo los test de COVID-19 (frente al 7,74 % esperado).

A pesar de que las cifras cumplieron las expectativas, las preocupaciones sobre posibles aranceles estadounidenses a los dispositivos médicos afectaron negativamente al precio de la acción, que cae más de un 4 % antes de la apertura de Wall Street. No obstante, Abbott mantiene su ritmo de inversión en EE. UU., ampliando su capacidad productiva y adaptándose a los nuevos desafíos regulatorios.

Abbott 3T 2025: beneficios, ventas y previsiones.



Fuente: XTB

Análisis del desempeño y perspectivas

El desempeño de Abbott Laboratories confirma la resiliencia del sector sanitario frente a un entorno macroeconómico y comercial más desafiante. El crecimiento sostenido en dispositivos médicos, impulsado por la demanda de soluciones cardiovasculares y de diagnóstico, sigue siendo el motor clave del grupo.

Sin embargo, la revisión a la baja del límite superior de las previsiones refleja prudencia en la gestión de expectativas ante los posibles efectos de una política comercial más restrictiva en EE. UU. En particular, la administración Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de nuevos aranceles a productos médicos importados, lo que podría afectar los costos operativos de empresas del sector.

A corto plazo, el retroceso del 4 % en el precio de la acción responde más a un ajuste de riesgo que a un deterioro fundamental. En el mediano plazo, la capacidad de Abbott para mantener su crecimiento orgánico y adaptarse a los cambios regulatorios será determinante para sostener la confianza del mercado.

Contexto general y entorno competitivo

El sector de dispositivos médicos continúa experimentando una recuperación constante tras la pandemia, impulsado por la innovación tecnológica, la digitalización de la salud y el envejecimiento poblacional. Sin embargo, el entorno político en EE. UU. añade un nivel de incertidumbre, especialmente si se concretan medidas proteccionistas. Empresas como Medtronic, Boston Scientific y Johnson & Johnson también se enfrentan a la posibilidad de incrementos de costos o retrasos en las cadenas de suministro, lo que podría impactar la rentabilidad del conjunto del sector.

Pese a ello, Abbott mantiene una posición sólida, con márgenes estables y una estrategia clara para reforzar su presencia en mercados clave. Su apuesta por la innovación en diagnóstico rápido, monitoreo de glucosa y tecnologías mínimamente invasivas le otorga una ventaja competitiva sostenible.

