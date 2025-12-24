El movimiento del mercado revirtió parte de la debilidad reciente vinculada a demanda más lenta en ciertos mercados y al desempeño de ganancias .

Tim Cook adquirió 50.000 acciones Clase B a un precio promedio de $58,97 , por un total aproximado de $2,9 millones .

Las acciones de Nike subieron más de 2% en la preapertura tras una presentación regulatoria sobre una compra de acciones por Tim Cook.

Acciones de Nike repuntan en preapertura: Tim Cook compra 50.000 títulos

Las acciones de Nike Inc. (NYSE:NKE) subieron más del 2% antes de la apertura del mercado el miércoles, tras una presentación regulatoria que muestra que Tim Cook, CEO de Apple (NASDAQ:AAPL) y miembro de la junta directiva de Nike, compró 50,000 acciones Clase B de Nike.

¿Qué impulsó la subida de las acciones de Nike antes de la apertura?

El catalizador fue una presentación regulatoria que reveló la compra de acciones por parte de Tim Cook. Este tipo de movimientos por parte de un miembro del directorio suele llamar la atención del mercado, especialmente cuando la empresa viene de un periodo de debilidad reciente.

En este caso, la noticia generó una reacción inmediata: las acciones respondieron en las operaciones fuera de horario, revirtiendo parte de la presión bajista que se había visto en el precio.

Detalles de la compra de acciones de Nike por Tim Cook

De acuerdo con la presentación, Cook compró 50,000 acciones Clase B de Nike a un precio promedio de $58.97 por acción, lo que totaliza aproximadamente $2.9 millones.

Además, se indicó que Cook ha sido miembro de la junta directiva de Nike desde 2005 y que ahora posee poco más de 105,000 acciones de Nike, tras esta adquisición.

Fuente: xStation 5

Fecha de divulgación y reacción del mercado fuera de horario

La presentación se hizo pública el 23 de diciembre, y las acciones reaccionaron inmediatamente en las operaciones fuera de horario. Ese movimiento ayudó a revertir parte de la debilidad reciente vinculada a una demanda más lenta en ciertos mercados y al reciente desempeño de ganancias.

Contexto: debilidad reciente, demanda y desempeño de ganancias

El repunte previo a la apertura se entiende mejor considerando el contexto: Nike venía mostrando debilidad reciente, asociada a una demanda más lenta en algunos mercados y al impacto del reciente desempeño de resultados. En ese escenario, la noticia de una compra relevante por parte de un director y CEO de una empresa líder como Apple aportó un factor adicional de interés para los inversores.

