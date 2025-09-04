Acciones de Salesforce caen un 6% tras resultados: 📉¿la IA no logró impulsar el crecimiento?

El gigante estadounidense de servicios Salesforce (Salesforce, Inc.) cae casi un 8% hoy tras una orientación decepcionante. Las acciones de Salesforce retroceden después de que la compañía publicara una previsión de ingresos más débil de lo esperado.
La acción acumula una caída de casi el 27% en 2025, lo que la convierte en el peor desempeño entre las grandes tecnológicas este año. A pesar del retroceso, los ingresos del segundo trimestre crecieron un 10% interanual hasta 10.240 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street.
El beneficio por acción también superó las previsiones, mostrando fortaleza operativa. En el tercer trimestre, Salesforce registró ingresos de entre 10.240 y 10.290 millones de dólares, apenas por debajo de la proyección de consenso de 10.290 millones.
Los inversores temen que la inteligencia artificial pueda erosionar la demanda de software tradicional, generando incertidumbre a largo plazo para los proveedores de SaaS. Salesforce afirma que está invirtiendo fuertemente en IA, aunque no ha disfrutado del mismo impulso en el mercado que otros competidores centrados en infraestructura.
La compañía cerró 12.500 acuerdos con Agentforce, incluidos 6.000 contratos de pago, con un 40% de las reservas provenientes de clientes existentes. El CEO, Marc Benioff, desestimó los temores relacionados con la IA, calificándolos de “tonterías” y destacando una “gran transformación” en el software.
Salesforce mantuvo su previsión de ingresos para todo el año, lo que podría indicar que el crecimiento orgánico de la compañía se está ralentizando, pero elevó su guía de beneficios, proyectando un BPA ajustado de 11,33–11,37 dólares sobre ingresos de 41.100–41.300 millones de dólares.
Acciones de Salesforce (intervalo D1)
Fuente: xStation 5
