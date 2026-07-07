Acciones de uranio tras la corrección. Uranium Energy Corp. se desploma un 50% desde sus máximos

La mayor compañía de uranio de Estados Unidos, Uranium Energy Corp. (UEC.US), ha corregido alrededor de un 40% desde sus máximos. Recientemente, H.C. Wainwright reiteró su recomendación de Compra sobre la empresa y mantuvo un precio objetivo de 26,75 dólares, pese a que la compañía reportó un resultado neto trimestral más débil y no registró ingresos. La principal conclusión del informe no fue la pérdida en sí, sino la estrategia de inventarios de uranio de UEC. La compañía optó por no vender U3O8 en el mercado spot, a pesar de que el uranio cotiza cerca de 86 dólares por libra, lo que sugiere que la administración espera precios más favorables o mejores oportunidades para firmar contratos de largo plazo durante los próximos trimestres. Actualmente, el precio spot del uranio se sitúa en torno a 85 dólares por libra, tras retroceder desde los aproximadamente 97 dólares registrados a comienzos del año, aunque la tendencia de largo plazo continúa siendo alcista.

La compañía reportó una pérdida neta trimestral de 52,3 millones de dólares , equivalente a 0,11 dólares por acción , frente a una pérdida de 30,2 millones de dólares en el trimestre anterior. Los resultados reflejan las presiones de costos que normalmente enfrenta un productor durante la fase de puesta en marcha y expansión de su producción.

, equivalente a , frente a una pérdida de en el trimestre anterior. Los resultados reflejan las presiones de costos que normalmente enfrenta un productor durante la fase de puesta en marcha y expansión de su producción. La producción en Christensen Ranch alcanzó las 146.550 libras de U3O8 , mientras que el inicio de operaciones en Burke Hollow representa un hito importante, al marcar la transición de UEC desde una compañía vista principalmente como una apuesta apalancada al precio del uranio hacia un productor real de este mineral.

alcanzó las , mientras que el inicio de operaciones en representa un hito importante, al marcar la transición de desde una compañía vista principalmente como una apuesta apalancada al precio del uranio hacia un productor real de este mineral. Actualmente, UEC posee aproximadamente 1,5 millones de libras de U3O8 en inventario. Con un precio spot de 86 dólares por libra , estas existencias tienen un valor teórico cercano a 129 millones de dólares , proporcionando a los inversionistas un colchón financiero y una mayor exposición ante futuras alzas en el precio del uranio.

posee aproximadamente en inventario. Con un precio spot de , estas existencias tienen un valor teórico cercano a , proporcionando a los inversionistas un colchón financiero y una mayor exposición ante futuras alzas en el precio del uranio. El mercado castigó a la acción por incumplir las expectativas de ingresos, reportar una pérdida mayor a la prevista y experimentar retrasos en la producción, provocando una caída del 24% durante la última semana hasta los 10,65 dólares . A pesar de ello, el papel sigue cotizando aproximadamente un 72% por encima del nivel de hace un año, lo que sugiere que parte de la reciente debilidad responde a una toma de utilidades tras el fuerte rally previo.

durante la última semana hasta los . A pesar de ello, el papel sigue cotizando aproximadamente un por encima del nivel de hace un año, lo que sugiere que parte de la reciente debilidad responde a una toma de utilidades tras el fuerte rally previo. H.C. Wainwright también destacó la sólida posición de liquidez de UEC y su balance con más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero mientras la producción continúa incrementándose.

también destacó la sólida posición de liquidez de y su balance con más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero mientras la producción continúa incrementándose. La principal incógnita para los inversionistas sigue siendo si UEC logrará reducir su costo de producción por libra a medida que aumente el volumen de producción. Si los costos unitarios comienzan a disminuir, las pérdidas actuales podrían pasar a considerarse temporales y no estructurales.

logrará reducir su costo de producción por libra a medida que aumente el volumen de producción. Si los costos unitarios comienzan a disminuir, las pérdidas actuales podrían pasar a considerarse temporales y no estructurales. La mayor decepción fue el beneficio por acción ( EPS ) de -0,11 dólares , frente a unas expectativas del mercado de -0,03 dólares , mientras que los inversionistas también esperaban aproximadamente 12,1 millones de dólares en ingresos. Esto explica en gran medida por qué la recomendación positiva de los analistas no logró evitar la reciente caída de la acción.

) de , frente a unas expectativas del mercado de , mientras que los inversionistas también esperaban aproximadamente en ingresos. Esto explica en gran medida por qué la recomendación positiva de los analistas no logró evitar la reciente caída de la acción. Para el conjunto del sector del uranio, el panorama sigue siendo mixto. Los precios spot del uranio permanecen en la zona media de los 80 dólares por libra , pero el debilitamiento del sentimiento hacia las acciones de materias primas y una menor participación de inversionistas financieros continúan presionando al sector.

, pero el debilitamiento del sentimiento hacia las acciones de materias primas y una menor participación de inversionistas financieros continúan presionando al sector. La tesis alcista para UEC sigue apoyándose en tres pilares: precios elevados del uranio, un aumento de la producción doméstica en Estados Unidos y la capacidad de monetizar sus inventarios o cerrar contratos de largo plazo a precios más atractivos.

sigue apoyándose en tres pilares: precios elevados del uranio, un aumento de la producción doméstica en Estados Unidos y la capacidad de monetizar sus inventarios o cerrar contratos de largo plazo a precios más atractivos. El riesgo bajista es claro. Si persisten los retrasos en la producción, los costos siguen elevados y la compañía continúa generando pocos o ningún ingreso, los inversionistas podrían valorar cada vez más a UEC como una simple apuesta apalancada al precio del uranio, en lugar de considerarla un productor consolidado.

Acciones de UEC.US (intervalo D1)

Las acciones de UEC cotizan actualmente muy por debajo de la EMA de 200 días (línea roja), un nivel que durante los últimos años ha funcionado frecuentemente como una zona de acumulación de largo plazo.

Fuente: xStation5

Cameco aumenta su participación en Cigar Lake

Cameco completó la adquisición de una participación adicional en la mina de uranio Cigar Lake, comprándola a TEPCO Resources.

Tras la operación, la participación de Cameco aumentó en 2,871 puntos porcentuales, hasta 57,418%, mientras que Orano Canada elevó su participación hasta 42,582%.

La transacción es relevante para el sector del uranio porque Cigar Lake es una de las minas de uranio más grandes y de mayor ley del mundo.

Una mayor participación otorga a Cameco una mayor exposición a la producción futura de uranio y potencialmente mayores flujos de caja si los precios del mineral permanecen elevados.

Desde la perspectiva de los inversionistas, la adquisición demuestra que los principales productores de uranio continúan reforzando su control sobre activos de alta calidad en producción, en lugar de depender de compras en el mercado spot.

Acciones de CCJ.US (intervalo D1)

Las acciones de Cameco cotizan actualmente con un descuento cercano al 10% respecto de su EMA de 200 días (línea roja), dejando como principal zona de soporte técnico el rango entre 100 y 103 dólares por acción.

Fuente: xStation5

Centrus Energy se incorporará al S&P SmallCap 600

Centrus Energy pasará a formar parte del índice S&P SmallCap 600 el próximo 14 de julio, un movimiento que podría generar demanda adicional por parte de fondos pasivos que replican este índice.

La compañía desempeña un papel relevante dentro de la cadena de suministro de combustible nuclear en Estados Unidos como proveedor de uranio enriquecido.

Centrus resulta especialmente importante para la nueva generación de reactores nucleares, ya que desarrolla HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), el combustible especializado requerido por muchos diseños avanzados de reactores.

Si bien la incorporación al índice no modifica de inmediato los fundamentos de la empresa, sí podría mejorar su visibilidad entre inversionistas institucionales e incrementar la participación de fondos indexados.

Para el sector del uranio, esta incorporación representa otra señal de que los mercados de capitales reconocen cada vez más la importancia estratégica de la cadena de suministro de combustible nuclear en Estados Unidos.

Acciones de Centrus (LEU.US) (intervalo D1)

Las acciones de Centrus han retrocedido aproximadamente un 65% desde sus máximos y actualmente cotizan cerca de un 20% por debajo de su EMA de 200 días (línea roja) en el gráfico diario.

Fuente: xStation5