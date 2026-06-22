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🔴 Actualización de oro y plata

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Descubre si el oro y la plata están preparando una nueva fase bajista, analizando los niveles técnicos clave, el impacto del dólar y los factores que podrían llevar a los metales a marcar nuevos mínimos.

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22 de junio de 2026, 10:10

🔴ANÁLISIS VISIÓN SEMANAL (22.06.2026)
22 de junio de 2026, 09:47

Mercados a Observar Hoy: USDIDX, GBPUSD y JP225 (22.06.2026)
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Claves del Día: Avanzan las negociaciones entre EE.UU. e Irán y dimite Starmer
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El BCE se queda corto: La subida de tipos no frena el desplome del euro

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