🔴 Actualización oro y plata

- Descubre si el oro está entrando en su peor trimestre en 13 años, analizando la presión del dólar, el comportamiento técnico de los metales y los niveles clave que podrían definir si la corrección continúa o si aparece una oportunidad de rebote.
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