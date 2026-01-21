¿Advertencia en el gráfico de Nvidia? 🔎 Se forma un patrón de hombro-cabeza-hombro

Nvidia (NVDA.US) es el nombre insignia de la tendencia de inteligencia artificial y sigue siendo la empresa cotizada más grande del mundo. Sin embargo, a pesar de los sólidos resultados de su socio clave TSMC (TSM.US), la acción acumula una caída cercana al 20% desde su máximo histórico de octubre de 2025, cuando los inversores pagaban más de USD 211 por acción.

La valoración se ha ajustado de forma significativa y, si la compañía cumple con su previsión de beneficios a 12 meses, Nvidia cotiza ahora aproximadamente en línea con el promedio del Nasdaq 100 . Aun así, pese a esta valoración “más atractiva”, la tendencia bajista de corto plazo sigue dominando y la toma de beneficios parece estar acelerándose .

Al observar el gráfico, la configuración técnica empieza a volverse incómoda para los compradores . La acción del precio comienza a asemejarse a un patrón de hombro-cabeza-hombro (HCH) , una formación clásica de cambio de tendencia . Si el patrón se confirma, el precio podría deslizarse hacia la zona de la línea de cuello alrededor de USD 168 por acción , marcada por los mínimos locales de septiembre y diciembre de 2025 .

Esto también implicaría una prueba de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja). La proyección del patrón sugiere que Nvidia podría romper tanto la EMA200 como la línea de cuello, lo que potencialmente invertiría la tendencia de mayor plazo. En ese escenario, un soporte clave de largo plazo podría aparecer cerca de USD 135 por acción, reforzado por la zona de consolidación de finales de mayo y comienzos de junio del año pasado.

Dicho esto, una ruptura bajista no está garantizada. Un movimiento sostenido por encima de USD 186 por acción (la EMA50) podría señalar un retorno a la tendencia alcista. Nvidia tiene previsto publicar resultados el 26 de febrero, después del cierre de Wall Street.



Acciones de Nvidia (D1)



Fuente: xStation5