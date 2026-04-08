Alivio en Europa; los aumentos del mercado se aceleran

El alto al fuego impulsa un rally en el mercado

Trump acordó una suspensión de hostilidades por dos semanas con Irán bajo la condición de que se reabra el Estrecho de Ormuz ; Teherán declaró que garantizará el tránsito seguro de petróleo y gas durante ese período.

bajo la condición de que se reabra el ; Teherán declaró que garantizará el tránsito seguro de petróleo y gas durante ese período. El mercado accionario reaccionó de forma eufórica a este titular: los futuros del Euro Stoxx 50 subían más de 5% en la mañana, y durante la sesión el índice Stoxx 600 avanzó alrededor de 3,6–3,7% , marcando su mejor jornada en un año.

subían más de en la mañana, y durante la sesión el índice avanzó alrededor de , marcando su mejor jornada en un año. El DAX sube más de 3,5% y testea el nivel de 24.000 puntos, impulsado por el rally en los índices globales (MSCI Asia Pacific +5%, futuros del NASDAQ 100 (US100) +3%).

Materias primas y divisas – la caída del petróleo

El movimiento más fuerte se observa en el petróleo: el WTI cae cerca de 14% , hasta $94–95 por barril , mientras que el Brent retrocede alrededor de 11% por debajo de $94 , eliminando prácticamente la última ola de pánico en precios.

cae cerca de , hasta , mientras que el retrocede alrededor de por debajo de , eliminando prácticamente la última ola de pánico en precios. El gas natural se suma a las caídas ( NATGAS -3,6% ), mientras que los metales preciosos reaccionan como un rebote típico por debilidad del dólar: el oro sube cerca de 1,8% y la plata más de 5% .

), mientras que los metales preciosos reaccionan como un rebote típico por debilidad del dólar: el y la . En el mercado Forex, se observa un escenario clásico de risk-on: el NZD es la moneda más fuerte, seguido por el CHF y la GBP, mientras que el CAD y el USD son los más débiles, el USDIDX cae hacia la zona de 98–99 puntos, revirtiendo parcialmente su rol reciente como refugio.

Precios de instrumentos seleccionados durante la sesión de hoy. Fuente: xStation

Índices y flujos sectoriales

El Stoxx 600 sube cerca de 3,7%, con más del 80% de las compañías en positivo; lideran los sectores de viajes, industriales y banca, que avanzan entre 6–7%, beneficiándose de menores precios energéticos y caída en rendimientos.

El sector energético es el único en terreno negativo — el índice de compañías europeas de petróleo y gas cae más de 4%, registrando su mayor caída diaria desde abril de 2025, aunque mantiene una suba cercana al 30% en lo que va del año.

Las dinámicas de mercado subyacentes siguen vigentes: tras semanas de desapalancamiento agresivo por parte de fondos CTA y hedge funds macro, las posiciones cortas en Europa siguen siendo elevadas, por lo que cualquier sorpresa positiva, como un alto al fuego, genera una fuerte ola de cobertura de cortos y un “beta rally”, exactamente lo que se observa actualmente.

Divisas y bonos

La caída del petróleo está reduciendo las expectativas de inflación — los rendimientos de los Treasuries a 10 años retroceden hacia 4,3–4,35%, mientras el mercado comienza a reactivar el escenario de recortes de tasas en la segunda mitad del año.

En la eurozona, el índice de volatilidad del Stoxx cae por debajo de 25 puntos, su nivel más bajo en tres semanas, reflejando cómo el mercado pasa rápidamente de una fase de cobertura por pánico a un rally de alivio.

Sectores europeos – quiénes se benefician del alto al fuego

Barclays destaca que, aunque la guerra dejará efectos persistentes en forma de mayores precios energéticos e inflación, en el corto plazo el “camino de menor resistencia” para las acciones es al alza: el desapalancamiento previo, la estacionalidad positiva de abril y datos macro aún sólidos están impulsando un fuerte short squeeze.

Qué impulsa a compañías específicas

Mapa de calor que muestra la volatilidad de precios por sector. Fuente: xStation

Antofagasta (+15%)

Antofagasta es una de las exposiciones más puras al cobre en el FTSE 100, beneficiándose tanto del entorno risk-on como de fundamentos sólidos: EBITDA récord en 2025 (+52% interanual a $5.200 millones), impulsado por precios elevados del cobre. Además, ha elevado sus proyecciones de producción de oro para 2026, apoyando revisiones al alza en flujos de caja.

Evotec (+6%)

Las acciones suben tras el anuncio de que, en relación con la venta de Tubulis a Gilead Sciences, la compañía recibirá aproximadamente $100 millones iniciales y hasta $58 millones adicionales contingentes, fortaleciendo su posición financiera.

Bayer (+4,1%)

Bayer se recupera tras un período de noticias negativas. La compañía confirmó su objetivo de EBITDA 2026 (entre €9.600 y €10.100 millones), lo que fue interpretado como una señal de estabilidad regulatoria y política.

Shell (-9,0%)

Shell cae con fuerza: la tregua de dos semanas y la fuerte caída del petróleo han eliminado gran parte de la prima geopolítica incorporada en el sector. Sus acciones, junto con las de BP, retroceden entre 7–9%, arrastrando al sector energético.