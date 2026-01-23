Aluminio: el mercado aprieta y el precio intenta dar un nuevo paso al alza

El aluminio vuelve a colocarse en el radar en un contexto que combina tensión estructural en el mercado físico y un gráfico que empieza a mostrar señales interesantes tras la corrección de mediados de enero. No es un movimiento aislado ni puramente técnico: detrás hay una distorsión creciente entre regiones que está empujando los precios y alterando los flujos tradicionales de oferta.



Por qué el aluminio se tensiona

En Estados Unidos, el mercado físico está enviando una señal clara de escasez. Los compradores pagan ya una prima cercana al 68% sobre el LME para asegurar entrega en el Midwest, lo que eleva el precio “todo incluido” del aluminio por encima de los 5.000 dólares por tonelada. Esta prima no responde solo a los aranceles (del 25% al 50% en los próximos meses), sino a un déficit real de metal disponible. Las importaciones de aluminio primario han caído alrededor de un 14% en 2025 y los inventarios internos se han reducido de forma drástica, pasando de unas 750.000 toneladas a menos de 300.000 en apenas un año.

El problema es que el arbitraje tampoco está funcionando como en otras épocas. Europa también está corta de aluminio. Las primas duty-paid se han disparado por encima de los 340 dólares por tonelada, presionadas por el cierre o reducción de producción en plantas clave, la salida definitiva del metal ruso por sanciones y el impacto del mecanismo CBAM. El resultado es una competencia directa entre Estados Unidos y Europa por un metal que escasea.

A esto se suma que el colchón tradicional del mercado, los inventarios del LME, es mucho más pequeño que en ciclos anteriores. El stock total cerró 2025 en torno a 669.000 toneladas, muy lejos de los niveles de sobreoferta de otros años, y más de la mitad corresponde a metal ruso que no puede fluir libremente hacia Estados Unidos. China, por su parte, produce ya cerca de su techo regulatorio, con un crecimiento que se ha ralentizado, mientras aumenta sus importaciones de aluminio primario y reduce exportaciones de productos semimanufacturados. Todo apunta a un mercado global más ajustado y fragmentado por regiones.



En este contexto, el gráfico empieza a acompañar. Tras la corrección del 13 de enero, el aluminio está intentando reorganizar su estructura dentro de una tendencia de fondo claramente alcista. El precio ha dejado atrás el tramo más correctivo y ahora se mueve en una zona donde la presión compradora vuelve a aparecer, coherente con el trasfondo fundamental de escasez y primas elevadas.

El nivel técnico a vigilar es claro. Si el precio consigue superar la zona de 3.144, el mercado estaría confirmando un nuevo impulso alcista tras la pausa correctiva, abriendo la puerta a extensiones adicionales del movimiento. No se trataría de una ruptura “por narrativa”, sino de una continuación respaldada por un mercado físico muy tensionado y con poca capacidad de respuesta rápida por el lado de la oferta.

En definitiva, el aluminio se encuentra en una fase delicada pero potencialmente decisiva. La estructura de fondo sigue siendo alcista, la corrección ha servido para descargar excesos y el entorno fundamental sigue apretando el tornillo. Si el precio valida la ruptura de los niveles clave, el mercado puede entrar en una nueva fase de impulso. Hasta entonces, toca vigilar con atención, porque cuando la oferta es rígida, los movimientos tienden a ser rápidos y poco indulgentes con quien llegue tarde.



