Amazon recorta 16.000 empleos 🚨 El plan de Jassy para eliminar la burocracia y potenciar la IA

Amazon ha intensificado su plan de reestructuración con el anuncio de un recorte de 16.000 posiciones corporativas. Según Beth Galetti, vicepresidenta sénior de People Experience, el objetivo es fortalecer la organización mediante la reducción de la burocracia y el fomento de una cultura de propiedad entre los empleados restantes.

Bajo el mando de Andy Jassy, la compañía está tratando de procesar la abundancia de contratación realizada durante la pandemia. Jassy ha sido vocal sobre su preocupación por el exceso de gerentes y la lentitud en la toma de decisiones. Además, el CEO ha advertido que la integración de la Inteligencia Artificial comenzará a reducir la necesidad de personal humano en diversas operaciones, automatizando tareas que antes requerían supervisión corporativa.



Detalles de la Transición

El proceso, filtrado internamente bajo el nombre "Proyecto amanecer (Project Dawn)", afectará principalmente a empleados en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. La empresa ofrecerá a los afectados en EE. UU. un periodo de 90 días para buscar puestos de trabajo internos, además de paquetes de indemnización y apoyo en la transición. Galetti señaló que, si bien no planean anuncios masivos cada pocos meses, la empresa continuará realizando "ajustes según sea apropiado".



Fase de Reforma

El anuncio de Amazon llega en un miércoles con grandes impactos para el empleo tecnológico global, sumándose a una tendencia clara de recortes corporativos para 2026:

ASML: Eliminó hoy 1.700 puestos , también centrados en roles directivos.



Meta: Recortará 1.000 empleos en Reality Labs para redirigir fondos a wearables (dispositivos portátiles) con IA.



Pinterest y Autodesk: Anunciaron reducciones de entre el 10% y 15% de sus plantillas para priorizar la inversión en modelos de lenguaje y automatización.



El mercado tiende a recompensar este tipo de disciplina operativa en las grandes tecnológicas, ya que el enfoque en el segmento corporativo impacta directamente en la expansión de los márgenes. Esta transición posiciona a la compañía para un 2026 donde la prioridad es la rentabilidad sobre el crecimiento de la plantilla.

Al eliminar 30.000 puestos en apenas un trimestre, Amazon libera un flujo de caja considerable que puede ser reinvertido estratégicamente en la infraestructura de AWS y en la inteligencia artificial generativa.

Sin embargo, el éxito dependerá de que la eliminación de capas de gestión no perjudique la innovación. El riesgo reside en la erosión de la moral interna tras filtraciones como el Proyecto Amanecer, aunque Amazon apuesta por una automatización que supla con éxito las funciones de mando intermedio.



Análisis Técnico

La acción de Amazon muestra una posible reacción negativa ante los recientes reajustes empresariales, operando a la baja con una brecha intradiaria del 2%. Pero este movimiento correctivo puede ser netamente una respuesta técnica natural tras haber alcanzado niveles de sobrecompra, señalados por un RSI que llegó a alcanzar los 75,5 puntos, lo que anticipaba una necesaria toma de utilidades por parte de los inversionistas para descomprimir la negociación.

A pesar de este retroceso puntual, la perspectiva de mediano plazo se mantiene sólidamente constructiva (desde una óptica técnica). A partir del 26 de diciembre de 2025, el activo ha sostenido una tendencia alcista persistente, caracterizada por la ausencia de cruces negativos entre sus promedios móviles clave. Actualmente, la EMA de 50 periodos mantiene una separación de un poco más del 1% respecto a la EMA de 200, una brecha estrecha pero firme que sugiere la continuidad del sesgo ascendente.

Dicha corrección reciente ha permitido que el RSI se estabilice en los 59 puntos , una zona neutral que elimina la posibilidad de presión de sobreventa y otorga al activo el margen necesario para intentar nuevos avances. Mientras el precio se mantenga por encima del soporte inmediato en los US$ 241,37 , la estructura sugiere que este descenso es una consolidación saludable, dejando espacio para buscar niveles superiores una vez que se disipe la volatilidad del anuncio y el mercado valide los nuevos fundamentos.

