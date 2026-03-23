AMD busca desafiar a Nvidia en Asia con posible acuerdo de chips de IA en Corea del Sur

Advanced Micro Devices (AMD) está en conversaciones con la startup surcoreana de inteligencia artificial Upstage para la posible venta de 10.000 aceleradores Instinct MI355, en una operación que, aunque aún no está cerrada, ya destaca por su escala y relevancia estratégica dentro del mercado de infraestructura de IA en Asia.

El objetivo del acuerdo sería fortalecer la capacidad de cómputo para modelos de lenguaje de gran tamaño y apoyar el desarrollo de proyectos de IA soberana en Corea del Sur. Upstage forma parte de un programa estatal donde varias empresas compiten por liderar el desarrollo del modelo nacional, un terreno que hasta ahora ha estado dominado por Nvidia. En este contexto, la posible entrada de AMD con un clúster de esta magnitud representa un intento claro por ganar terreno en un mercado altamente competitivo.

Un movimiento estratégico para AMD

Para AMD, esta negociación cumple varios objetivos clave. En primer lugar, un contrato de esta escala con una startup local respaldada por el gobierno puede convertirse en un caso de referencia para futuros clientes en la región. Además, evidencia su capacidad para penetrar programas nacionales, donde factores políticos y estratégicos pueden ser tan relevantes como las especificaciones técnicas.

Al mismo tiempo, cada nuevo contrato relevante refuerza la idea de que el mercado de chips para IA ya no está completamente dominado por un solo actor. La línea Instinct comienza a ganar visibilidad entre empresas que buscan alternativas en infraestructura de alto rendimiento.

Asia: el nuevo campo de batalla en IA

Las conversaciones también reflejan una tendencia más amplia: la creciente demanda por diversificar proveedores en Asia. Las compañías buscan reducir riesgos en la cadena de suministro y acceder a tecnologías competitivas, lo que abre oportunidades para AMD de aumentar participación en un segmento clave para el crecimiento futuro.

Sin embargo, al tratarse aún de negociaciones en curso, el impacto en el mercado dependerá de la firma definitiva del contrato y sus condiciones. Históricamente, este tipo de acuerdos ha impulsado el precio de la acción, pero por ahora debe considerarse como una señal de potencial más que un ingreso asegurado.

Fuente: xStation5