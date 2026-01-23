Análisis del Bitcoin: salidas récord de ETF y ratio sharpe en negativo

Bitcoin cae 6,35% semanal y cotiza cerca de los US$89.000; el oro sube 7,63% en la semana y se acerca a US$5.000.

Bitcoin se encamina a cerrar la semana con una caída del 6,61%, cotizando en torno a los US$89.000. Por otro lado, el oro avanza cerca de 7,63% y marca nuevos máximos históricos, acercándose a los US$5.000 por onza. La divergencia entre los dos activos vuelve a poner en debate la narrativa del "oro digital" en episodios de estrés geopolítico y financiero.

Contexto geopolítico

Lo que impactó a los mercados financieros esta semana fue el aumento de la incertidumbre tras las tensiones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a la intención de la administración Trump de adquirir Groenlandia. Inicialmente, Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos contrarios a la iniciativa, reavivando los temores de un conflicto comercial.

El miércoles por la tarde, el mandatario desistió de aplicar los gravámenes y comunicó que se llegaría a un acuerdo, impulsando un rebote generalizado en los mercados. Sin embargo, el alivio no fue suficiente para sostener a bitcoin.

En este entorno, el oro volvió a consolidarse como refugio tradicional. Bitcoin, en cambio, se comportó como un activo de alta beta, más correlacionado con la renta variable y altamente sensible al apetito por riesgo en los mercados.

Salidas récord en ETF

Los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas semanales por US$1.220 millones, la mayor cifra desde noviembre de 2024, según datos de SoSoValue.

En los cuatro días finalizados el jueves, los retiros netos alcanzaron ese monto, con salidas de US$479,7 millones el martes y US$708,7 millones el miércoles.

Fuente: Glassnode Studio

Históricamente, los maximos de salidas de ETF han coincidido con mínimos locales en el precio. En noviembre, un episodio similar precedió a un piso en torno a US$80.000, seguido de una recuperación por encima de US$90.000. No obstante, estos patrones no constituyen una señal concluyente.

El costo base promedio de los inversores en ETF se sitúa en US$84.099, según datos de Glassnode. Este nivel ha actuado como zona técnica relevante tanto en el retroceso de noviembre como en episodios de debilidad posteriores.

Ratio de Sharpe en negativo

Fuente: Glassnode Studio

Desde la óptica de métricas ajustadas por riesgo, el panorama sigue siendo frágil. El ratio de Sharpe de bitcoin cayó profundamente en territorio negativo, alcanzando niveles observados por última vez durante las grandes caídas de 2018-2019 y tras el colapso del mercado en 2022.

Un Sharpe negativo implica mal desempeño ajustado al riesgo, con alta volatilidad y retornos débiles o negativos. Esta condición puede persistir incluso después de que los precios dejen de caer con fuerza.

Datos de CryptoQuant muestran que la relación se ha vuelto negativa, reflejando un entorno donde las fuertes oscilaciones intradía y los rebotes desiguales no han generado rentabilidad suficiente.

Algunos participantes de mercado interpretan estas lecturas extremas como una posible señal de agotamiento de la tendencia bajista. Sin embargo, la propia historia del indicador invita a la cautela. A finales de 2018 y durante 2022, el ratio permaneció negativo durante meses en mercados bajistas prolongados. El punto de inflexión no fue la entrada en negativo, sino el retorno sostenido a terreno positivo.

Relación BTC/Oro

Fuente: CryptoQuant

La debilidad relativa también se refleja en la ratio BTC/oro, que actualmente se sitúa cerca de 18,46, muy por debajo de su media móvil ponderada de 200 semanas, ubicada en torno a 21,90. Esto implica que la relación se encuentra aproximadamente 17% por debajo de su tendencia de largo plazo.

Durante el mercado bajista de 2022, esta ratio llegó a caer más de 30% por debajo de su media y se mantuvo deprimida durante más de un año. El movimiento actual comenzó en noviembre, lo que sugiere que, si la historia se repite, la debilidad relativa podría extenderse por un período prolongado.

Tras alcanzar un máximo cercano a 40,9 en diciembre de 2024, bitcoin ha caído alrededor de 55% frente al oro. En ciclos anteriores, las caídas fueron incluso más profundas, con descensos de 77% en 2022 y 84% entre 2017 y 2018.

Perspectiva técnica

En el corto plazo, el soporte más relevante se ubica en US$84.000, nivel que coincide con el costo base promedio de los inversores en ETF y que ha funcionado como piso técnico en correcciones anteriores. Por debajo, la zona de US$80.000 representa el mínimo del ciclo marcado en noviembre y actuaría como segunda línea de defensa ante una profundización de las ventas.

En cuanto a resistencias, el umbral de US$90.000 es el primer test que bitcoin necesita superar para confirmar estabilización. Un avance sostenido hacia US$94.000 requeriría una mejora clara en el apetito por riesgo a nivel global.



Fuente: xStation5

__________



