Análisis del oro: 3 gráficos clave para entender lo que sucede

El oro vuelve a recuperar terreno hacia la zona de 4.530–4.540, en una sesión marcada por una menor prima de riesgo geopolítica y una mejora del apetito por riesgo. El mercado empieza a descontar con mayor fuerza la posibilidad de que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo que permita normalizar los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, reduciendo el riesgo de un shock energético más persistente.

Este cambio en las expectativas ha tenido un doble efecto favorable para el oro. Por un lado, la caída del petróleo ayuda a contener los temores de una nueva presión inflacionaria global. Por otro lado, el repunte de los bonos y la debilidad del dólar alivian dos de los principales factores que venían limitando al metal: los rendimientos reales altos y la fortaleza de la divisa estadounidense.

Oro y dólar: la debilidad del dólar acompaña la recuperación del metal

Durante los momentos de mayor tensión geopolítica, el dólar había capturado parte de la demanda por cobertura, funcionando como activo refugio frente al riesgo de una escalada en Medio Oriente. Esa fortaleza del dólar tendía a presionar al oro, ya que encarece el metal para compradores internacionales y limita su capacidad de recuperación.

En el gráfico se observa que, a medida que la prima de riesgo comienza a moderarse, el dólar pierde impulso mientras el oro rebota desde sus mínimos recientes. Esta relación inversa vuelve a ser relevante para el corto plazo; si el dólar continúa cediendo, el oro podría encontrar espacio para extender la recuperación. Sin embargo, si el dólar vuelve a fortalecerse por cautela macro o por expectativas de tasas más altas, el avance del metal podría enfrentar resistencia.



Fuente: xStation5

Oro y bonos: menores rendimientos favorecen el rebote

El segundo factor clave para el oro es el comportamiento de los bonos. La menor tensión geopolítica y la expectativa de que el shock energético pueda moderarse han impulsado los precios de los bonos, lo que implica una caída en sus rendimientos. Para el oro, este movimiento es favorable porque reduce el costo de oportunidad de mantener un activo que no paga cupón.

La recuperación del metal coincide con una mejora del TNOTE, señal de que el mercado está descontando menos presión inflacionaria y, potencialmente, un entorno de tasas reales menos exigente. Mientras los bonos mantengan esta recuperación, el oro podría sostener un tono más constructivo. En cambio, un nuevo repunte de los rendimientos volvería a ser un obstáculo importante para el metal.



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Oro y petróleo: la caída del crudo reduce el riesgo inflacionario

La divergencia más marcada se observa entre el oro y el petróleo. En las últimas semanas, el crudo fue el activo que más directamente capturó la tensión geopolítica, debido al riesgo de interrupciones en la oferta energética y posibles problemas en las rutas de suministro. Sin embargo, la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha reducido esa prima de riesgo, provocando una corrección del petróleo.

Para el oro, esta caída del crudo es positiva. Un petróleo más bajo reduce el temor a una nueva ola inflacionaria, alivia la presión sobre los bancos centrales y permite que los bonos recuperen terreno. Por eso, en este tramo, la relación entre ambos activos se vuelve inversa: la caída del petróleo no refleja menor demanda por refugio, sino menor riesgo de inflación energética, lo que termina favoreciendo al oro a través de tasas reales más bajas y un dólar menos presionado.



Fuente: xStation5