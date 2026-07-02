Análisis del oro: Oro cae a su menor nivel en ocho meses

El oro atraviesa uno de sus momentos más débiles de 2026 y cotiza cerca de niveles no vistos desde noviembre de 2025, en torno a la zona de 4.070. Tras un 2025 muy fuerte, el metal precioso ha perdido impulso de forma marcada y acumula una corrección cercana al 27% desde sus máximos, en un entorno dominado por tres factores: un dólar más firme, mayores rendimientos reales en Estados Unidos y condiciones financieras más restrictivas. Todo esto ha golpeado a un activo que suele beneficiarse cuando cae la confianza, pero que en este episodio ha sufrido por la búsqueda global de liquidez.

Oro: una corrección profunda y con señales técnicas aún débiles

El primer gráfico muestra con claridad el deterioro técnico del oro. El precio rompió su estructura alcista de mediano plazo y hoy se mueve por debajo de sus medias móviles de 100 y 200 periodos, reflejando una tendencia bajista. Además, el MACD sigue en terreno negativo, lo que sugiere que, aunque pueda haber rebotes puntuales, el impulso dominante todavía favorece la debilidad.

La zona de 4.091 aparece como una referencia técnica importante. El mercado ha intentado estabilizarse allí, pero sin una recuperación convincente. Esto refleja que el oro ha dejado de comportarse como activo refugio principal en este ciclo y ha pasado a reaccionar más al endurecimiento financiero global que al riesgo geopolítico por sí solo.



Fuente: xStation5

Oro y bonos de EE.UU.: la subida de rendimientos reales le quita atractivo al metal

El segundo gráfico permite ver que la caída del oro ha ido de la mano con la debilidad en los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Cuando cae el precio del bono, suben sus rendimientos, y eso suele ser negativo para el oro, porque aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no paga intereses.

Este comportamiento ha sido reforzado por un mercado que ha interpretado un tono más restrictivo desde la Reserva Federal (Fed), especialmente tras los comentarios de Kevin Warsh. La idea de tasas de interés más altas por más tiempo ha impulsado los rendimientos reales y ha presionado al metal. En otras palabras, aunque el contexto geopolítico ha sido tenso, el mercado ha priorizado la inflación, las tasas y la necesidad de liquidez en dólares, dejando al oro sin el respaldo que suele tener en escenarios de incertidumbre.



Fuente: xStation5

Oro y bitcoin: dos activos distintos, pero afectados por la misma restricción de liquidez

El tercer gráfico muestra una caída simultánea entre el oro y bitcoin. Aunque ambos responden a narrativas diferentes, en este contexto han compartido una misma presión: condiciones monetarias más duras, menor liquidez global y una mayor demanda por dólares.

Cuando el mercado enfrenta un entorno de tasas de interés más altas y mayor estrés financiero, tiende a reducir exposición a activos sensibles a la liquidez. En ese escenario, tanto el oro como bitcoin han perdido fuerza. La diferencia es que bitcoin suele reaccionar con más volatilidad, mientras el oro ajusta de forma más gradual. El mercado está premiando la liquidez y castigando los activos que dependen de un entorno financiero más flexible.



Fuente: xStation5 ​​​​​​

¿Qué está mirando ahora el mercado?

La atención seguirá puesta en tres puntos: la trayectoria del dólar, el comportamiento de los rendimientos en Estados Unidos y cualquier señal de giro desde la Fed. Mientras esos factores no cambien con claridad, el oro podría seguir enfrentando dificultades para construir una recuperación sostenida.