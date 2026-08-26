  
10:15 · 26 de agosto de 2026

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (26.08.2026)

Emanoelle Santos
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.

 

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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