Análisis técnico: se profundiza la venta en el DAX🚨acciones alemanas bajo presión

- El DE40 sigue bajo fuerte presión técnica; mientras se mantenga por debajo de la EMA50, el sesgo sigue siendo bajista, con riesgo de extensión hacia 24.000 – 23.800 puntos si el deterioro global continúa.
Los futuros del DAX (DE40) continúan ampliando la venta de hoy, retrocediendo hacia la zona de los 24.500 puntos, donde se observan las primeras reacciones relevantes de precio (máximos locales del 12 de noviembre y 12 de diciembre de 2025). Esto sugiere que el índice podría intentar recuperar soporte y encontrar margen para un posible rebote más cerca de los 24.300 puntos. Por otro lado, si la corrección en el mercado accionario estadounidense se profundiza, un movimiento correctivo 1:1 implicaría un posible testeo de la zona de 24.000 puntos y un “contacto” con el mínimo local de mediados de diciembre.
Fuente: xStation5
Mirando más atrás, las rupturas por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) en el marco diario casi siempre han sido seguidas por una aceleración de la tendencia bajista. Desde mayo de 2025, los tres impulsos a la baja mostraron proyecciones 1:1 similares, aunque con un rango algo menor que los dos últimos tramos correctivos más amplios, el de diciembre y (potencialmente) el movimiento actual de enero de 2026. Si el índice pusiera a prueba la fortaleza de la tendencia de largo plazo, la caída podría extenderse incluso hacia los 23.800 puntos, donde actualmente se ubica la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja) en el gráfico diario. En sentido contrario, un rebote desde los niveles actuales podría reactivar el fuerte impulso alcista, con una resistencia potencial en torno a los 24.800 puntos (dos máximos locales de julio y octubre de 2025).
Fuente: xStation5
______
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "