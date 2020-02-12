Apertura Americana: Lyft decepciona con sus resultados

Resumen:

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista

Lyft decepciona con sus resultados

CVS Health reportó resultados mejores de lo esperado

A pesar del sólido inicio de la sesión de ayer, los índices de Wall Street terminaron cotizando ligeramente más alto. Sin embargo, los índices están listos para otro lanzamiento sólido ya que los futuros del S&P 500 apuntan a un gap alcista de más del 0.4% en la apertura. Lyft y CVS Health están a la espera después de lanzar las resultados del cuarto trimestre de 2019.

Dow Jones (US30) puede verse como un rezagado de Wall Street, ya que no ha pintado un nuevo máximo histórico desde el 6 de febrero. El índice cerró ayer después de un intento fallido de romper la resistencia marcada por el 78,6% de Fibo. Sin embargo, el Dow está haciendo otro intento de romper hoy antes de la sesión de apertura. Una ruptura por encima de la resistencia de los 29380 pts puede ser por una aceleración en un movimiento ascendente y una posible prueba al HCH en 29470 pts. Fuente: xStation5

Lyft (LYFT.US) lanzó los resultados del cuarto trimestre de 2019 ayer después de la sesión. La compañía generó ingresos de $ 1.02 mil millones en el último período de tres meses del año anterior, marcando un aumento interanual del 52%. Las pérdidas netas ajustadas se redujeron de $ 238.5 millones en el cuarto trimestre de 2018 a $ 121.4 millones en el cuarto trimestre de 2019. El número de conductores activos aumentó un 23% y alcanzó 22,9 millones, ligeramente por encima de la estimación media de 22,8 millones. Lyft dijo a fines del año anterior que alcanzará la rentabilidad a finales de 2021. Sin embargo, se esperaba que Lyft actualizara su objetivo después de que Uber dijo que apunta a ser rentable para finales de este año. No se realizó dicha revisión y las acciones cayeron un 5% en la preapertura.

Lyft (LYFT.US) ha estado disfrutando de fuertes ganancias desde el comienzo del cuarto trimestre de 2019 y logró superar el 50% de retroceso del movimiento a la baja que comenzó a mediados de julio de 2019. Sin embargo, la acción abrirá alrededor de un 5% abajo hoy (Área de $ 51). Dicho esto, la zona de precios recientemente rota en el 50% del nivel de Fibo puede volver a entrar en juego. Fuente: xStation5

CVS Health (CVS.US) informó resultados del cuarto trimestre de 2019 antes de la sesión de hoy. La compañía de servicios de salud de EE. UU. mostró un BPA de $ 1.73, 19% interanual más bajo pero 3% más alto de lo esperado. Los ingresos aumentaron 22.9% a / a $ 66.89 mil millones. El sólido aumento de los ingresos puede atribuirse en cierta medida a la adición de las ventas de Aetna después de la fusión de finales de 2018. Las ventas en la misma tienda aumentaron 3.2% AaA. La compañía dijo que espera que el BPA de 2020 caiga en $ 7.04-7.14, ligeramente por debajo del consenso del mercado de $ 7.15.