Apertura de Mercado en EE.UU.: el Nasdaq cierra su mejor trimestre en años

- El US100 cierra uno de sus mejores trimestres en décadas, impulsado por el fuerte desempeño del sector de inteligencia artificial, semiconductores y hardware.
- Los datos de JOLTS sorprendieron positivamente, confirmando la fortaleza del mercado laboral estadounidense, mientras que la confianza del consumidor quedó por debajo de las expectativas.
- Desde el punto de vista técnico, el US100 mantiene una fuerte tendencia alcista, aunque presenta señales de sobrecompra, con la zona de 30.300 puntos como resistencia clave antes de los máximos históricos.
- El US100 cierra uno de sus mejores trimestres en décadas, impulsado por el fuerte desempeño del sector de inteligencia artificial, semiconductores y hardware.
- Los datos de JOLTS sorprendieron positivamente, confirmando la fortaleza del mercado laboral estadounidense, mientras que la confianza del consumidor quedó por debajo de las expectativas.
- Desde el punto de vista técnico, el US100 mantiene una fuerte tendencia alcista, aunque presenta señales de sobrecompra, con la zona de 30.300 puntos como resistencia clave antes de los máximos históricos.
La última sesión del segundo trimestre de 2026 trae calma y consolidación a Wall Street. Los futuros de los principales índices estadounidenses cotizan cerca de los niveles de cierre de la primera sesión de esta semana. A pesar de que recientemente el foco ha estado en las ventas del mercado, al mismo tiempo se está cerrando uno de los mejores trimestres de los últimos años.
En términos trimestrales, el Nasdaq 100 acumula un retorno cercano al 25%, mientras que desde comienzos de este año registra un avance del 18%. Los sectores con mejor desempeño fueron semiconductores, energía y hardware. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
Hoy se publicaron datos clave de la economía estadounidense: el Índice de Confianza del Consumidor y el informe JOLTS. El primero, que refleja el nivel de optimismo de los estadounidenses sobre la economía y sus finanzas personales, aumentó en junio hasta 91,2 puntos, aunque el resultado fue inferior a la previsión del mercado de 94,4 puntos. Por su parte, el informe JOLTS, que mide la fortaleza del mercado laboral a través del número de ofertas de empleo y despidos, sorprendió positivamente. En mayo, las vacantes aumentaron hasta 7,594 millones, frente a una expectativa de 7,296 millones, confirmando la sólida fortaleza del mercado laboral estadounidense.
Más allá de los datos macroeconómicos, también destaca el fortalecimiento del dólar estadounidense, especialmente frente al yen japonés, que alcanzó su nivel más débil desde 1986. El par USDJPY llegó hasta 162,4.
Espectacular cierre trimestral y rotación en los índices Russell
Los mercados bursátiles estadounidenses se preparan para cerrar una primera mitad de año excepcionalmente positiva, impulsada principalmente por el espectacular rebote registrado durante el segundo trimestre. El principal índice de referencia, el US500, ha subido alrededor de un 14% desde comienzos de abril, marcando su mejor desempeño trimestral en seis años. Por su parte, el US100 avanzó más de un 25%, registrando también su mejor trimestre desde el segundo trimestre de 2020. Excluyendo el rebote posterior a la pandemia, este representa el mejor resultado trimestral desde 2001.
El US100 registra un rebote extraordinario durante el segundo trimestre de 2026. Fuente: Bloomberg Finance LP
El principal motor del crecimiento continúa siendo el auge de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA). Al mismo tiempo, sigue observándose debilidad en las compañías de software. Según estimaciones de Bloomberg Intelligence, solo 44 empresas directamente vinculadas con la IA representarán cerca del 60% del crecimiento total de las ganancias del US500 durante 2026, con un crecimiento superior al 40%, casi tres veces más rápido que el resto del mercado.
Desde comienzos de este año, las compañías de hardware han mostrado un desempeño sobresaliente, entre ellas SanDisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD y Lam Research. Todas ellas participan, en distinta medida, en la industria de semiconductores y chips. En contraste, compañías como Workday, Adobe y Thomson Reuters han quedado rezagadas frente a la revolución de la IA. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
La sesión de hoy comienza con relativa calma, cerca de los niveles de cierre del lunes:
- US500, es decir, los futuros del S&P 500, avanzan un 0,15% durante los primeros 20 minutos de negociación.
- US100, es decir, los futuros del Nasdaq 100, suben un 0,75%.
- US30 retrocede aproximadamente un 0,07%, mientras que el US2000 pierde un 0,15%.
Análisis técnico: US100
El índice tecnológico Nasdaq 100 inicia la sesión acumulando una ganancia superior al 25% en el trimestre, ampliamente por encima del promedio trimestral histórico desde comienzos de los años 80, situado en 4,25%. Desde una perspectiva de análisis técnico, una vela verde tan pronunciada en el gráfico trimestral, la mayor desde el rebote posterior a la pandemia y la época de la burbuja tecnológica, indica un mercado con una fuerte condición de sobrecompra en el mediano y largo plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de muchos de los componentes relacionados se acerca a niveles extremos. Sin embargo, mientras el crecimiento de las ganancias de los líderes de la inteligencia artificial continúe respaldando las valoraciones bursátiles, la tendencia principal sigue siendo claramente alcista y las correcciones locales del mercado, como el retroceso de Bitcoin o la consolidación de Microsoft, siguen siendo interpretadas por los inversionistas como oportunidades para acumular acciones.
El US100 continúa el rebote iniciado ayer y supera nuevamente los 30.000 puntos. Una ruptura por encima de los 30.300 puntos, nivel asociado al retroceso de 23,6% de Fibonacci del último impulso alcista, podría ser el preludio de un movimiento hacia nuevos máximos históricos, ubicados ligeramente por debajo de los 31.000 puntos.
Información destacada del mercado corporativo
- Sector Big Tech (Magnificent Seven): El sentimiento es mixto entre las grandes compañías tecnológicas al inicio de la sesión. Nvidia (NVDA) sube un 1,4%, Alphabet (GOOGL) cae un 0,6%, aunque al comienzo de la jornada llegó a avanzar un 0,5%, mientras que Microsoft (MSFT) gana un 0,9%, aunque se encamina a cerrar su peor mes desde diciembre de 2000. Tesla (TSLA) llegó a caer un 1,5% en la apertura, pero posteriormente redujo gran parte de esas pérdidas. Amazon (AMZN) retrocede un 0,4%.
- El sentimiento sobre el sector de semiconductores se enfría tras los reportes provenientes de Taiwán, donde agencias gubernamentales registraron las oficinas de Super Micro Computer en el marco de una investigación sobre un presunto contrabando de chips de Nvidia hacia China.
- AeroVironment (AVAV): Las acciones del fabricante de drones y sistemas de defensa se disparan más de un 20%, llegando a subir hasta un 36%. La compañía presentó resultados del cuarto trimestre fiscal que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street y entregó una proyección de ingresos para 2027 superior a la estimada por los analistas.
- Enphase Energy (ENPH) y SolarEdge (SEDG): Las acciones de los fabricantes estadounidenses de tecnología solar avanzan con fuerza (ENPH +2,5% y SEDG +5,7%) después de que trascendiera que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) prepara un borrador para prohibir la importación de inversores extranjeros a Estados Unidos.
- Concentrix (CNXC): Las acciones de la empresa de centros de atención telefónica se desploman un 20% tras reducir drásticamente sus proyecciones financieras para todo el ejercicio fiscal.
- Air Products (APD): La acción sube un 8,8% pese a que la compañía anunció que no continuará con el proyecto Louisiana Clean Energy Complex y registrará un deterioro de hasta 2.900 millones de dólares durante el tercer trimestre fiscal. Los inversionistas interpretan positivamente la decisión de abandonar un proyecto intensivo en capital.
- Comcast (CMCSA): Las acciones avanzan un 0,8%, tras llegar a subir más de un 2%. Los analistas mantienen una visión positiva sobre el plan para escindir los activos de medios (NBCUniversal y Sky). Además, Deutsche Bank elevó su recomendación a "Comprar", con un precio objetivo de 32 dólares.
- Strategy Inc. (MSTR): La compañía de Michael Saylor pierde un 7,5% después de que Bitcoin cayera por debajo de los 60.000 dólares, junto con revisiones a la baja en los precios objetivo por parte de analistas, relacionadas con un cambio en el modelo de financiamiento y una mayor orientación hacia la venta de tokens.
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