Apertura de Mercado en EE.UU.: Los índices continúan recuperándose, impulsados por las acciones tecnológicas y la caída del petróleo

- Wall Street inició la sesión con fuertes avances, impulsados por las tecnológicas y la caída del precio del petróleo.
- China planea invertir cerca de 295.000 millones de USD en infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial durante los próximos cinco años.
- Nuvalent lidera las ganancias tras su adquisición por parte de GSK, mientras Apple cae por los obstáculos regulatorios para el lanzamiento de su nueva IA en Europa.
- Wall Street inició la sesión con fuertes avances, impulsados por las tecnológicas y la caída del precio del petróleo.
- China planea invertir cerca de 295.000 millones de USD en infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial durante los próximos cinco años.
- Nuvalent lidera las ganancias tras su adquisición por parte de GSK, mientras Apple cae por los obstáculos regulatorios para el lanzamiento de su nueva IA en Europa.
La sesión del martes en Wall Street comenzó con fuertes ganancias, ya que los inversores regresaron con entusiasmo al sector tecnológico y a las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) tras la ola de ventas registrada a finales de la semana pasada. Por otro lado, después de casi una hora de negociación, las acciones han perdido parte de su impulso.
Sin embargo, un catalizador adicional para los alcistas del mercado es la notable caída de los precios del WTI por debajo de los 90 USD por barril. Este descenso está impulsado por las crecientes esperanzas de un rápido acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán tras el cese de los recientes ataques, lo que ha reducido significativamente los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y ha impulsado el apetito global por el riesgo.
Panorama del mercado e índices principales
Los principales índices al contado de Wall Street comenzaron la jornada en terreno claramente positivo, aunque posteriormente han retrocedido desde sus máximos intradía:
- S&P 500 sube actualmente apenas un 0,1%, a pesar de haber avanzado un 0,7% en la apertura, mientras intenta asegurar una nueva jornada de ganancias.
- Nasdaq 100 ha pasado a terreno negativo y pierde un 0,25% después de haber subido un 0,8% al inicio de la sesión.
- Dow Jones Industrial Average registra un avance moderado del 0,3%.
Rendimiento del mercado de futuros
- US100 (futuros del Nasdaq 100) cae un 0,2%, revirtiendo una ganancia previa del 0,7%.
- US500 (futuros del S&P 500) avanza alrededor de un 0,1%, cotizando cerca de los 7.420 puntos.
- US30 (futuros del Dow Jones) muestra una subida del 0,4%.
- US2000 (futuros del Russell 2000 de pequeña capitalización) registra un fuerte rebote del 1,2%.
El principal catalizador de la sesión es el retorno de capital hacia las acciones de las "Magnificent Seven" (con Meta subiendo un +1,9%, Alphabet un +1,6% y Nvidia un +0,3% en la apertura), junto con los fabricantes de semiconductores. El sentimiento en los sectores de chips y tecnología en la nube está recibiendo apoyo de informaciones procedentes de China, que planea destinar aproximadamente 295.000 millones de USD durante los próximos cinco años para desarrollar infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4,54%, aliviando temporalmente las presiones inflacionarias gracias al abaratamiento de la energía (el WTI cae más de un 3% y cotiza por debajo de los 90 USD por barril).
Análisis técnico: US100
Observando el gráfico de futuros del US100 en intervalo D1, se aprecia claramente que los contratos están recuperando rápidamente las pérdidas del pasado viernes, reduciendo la caída en casi la mitad hasta la zona de 29.650–29.700 puntos al inicio de la sesión. Una ruptura por encima de los 29.800 puntos durante la jornada de hoy constituiría una fuerte señal alcista.
La tarea clave para los compradores será ahora superar y mantener el precio por encima de la resistencia establecida por los máximos de la mañana en torno a los 29.650 puntos, lo que abriría el camino hacia una prueba de la zona de 29.800 puntos. En un escenario alternativo, si el entusiasmo disminuye antes de la publicación del IPC de mañana, el soporte significativo más cercano se encuentra en el nivel de 29.500 puntos.
Noticias corporativas
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Nuvalent (NUVL.US) – Las acciones de la empresa biotecnológica se dispararon cerca de un 39% en la apertura. El gigante farmacéutico británico GSK anunció la adquisición de la compañía mediante una operación totalmente en efectivo valorada en 10.600 millones de USD (124 USD por acción), una medida que se espera acelere significativamente la expansión de GSK en el mercado de terapias avanzadas contra el cáncer de pulmón.
Applied Digital (APLD.US) – La acción avanzó más de un 4,5%. La compañía de neocloud firmó un acuerdo vinculante de tipo take-or-pay por 15 años con un importante hiperescalador estadounidense para suministrar 210 megavatios de carga crítica de TI en su campus Delta Forge 2.
JM Smucker (SJM.US) – El fabricante de mermeladas y café subió más de un 11% al inicio de la sesión. Los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal superaron las expectativas de Wall Street, impulsados principalmente por exitosos aumentos de precios en sus productos que compensaron las presiones de costos.
Vail Resorts (MTN.US) – El operador de complejos turísticos de montaña cayó alrededor de un 5%. La compañía decidió reducir su previsión de beneficio neto para el conjunto del año, citando condiciones climáticas "históricamente desafiantes" e impredecibles en el oeste de Estados Unidos.
Perrigo (PRGO.US) – Las acciones retrocedieron un 3% tras conocerse la renuncia inmediata de su director ejecutivo, Patrick Lockwood-Taylor. La salida se produce después de una investigación interna que reveló violaciones del código personal de conducta y de los valores corporativos fundamentales de la compañía.
Apple (AAPL.US) – Las acciones del gigante tecnológico sufrieron otra caída significativa de cerca del 3%. La empresa de Cupertino confirmó oficialmente que, debido a las restrictivas leyes antimonopolio y regulaciones digitales de la Unión Europea, el lanzamiento de su nuevo asistente de IA Siri quedará temporalmente bloqueado en esos mercados. La acción perdió una parte importante de su valor tras la conferencia celebrada ayer.
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