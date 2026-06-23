Apertura de Mercado en EE.UU.: ¿Los mercados están alejándose de la IA?

Desde las primeras horas de la mañana se ha observado un fuerte deterioro en el sentimiento hacia las compañías que forman parte del ecosistema ampliado de la inteligencia artificial. SK Hynix, cotizada en la bolsa coreana, perdió más de un 12% después de alcanzar un nuevo máximo, arrastrando consigo a todo el índice KOSPI (-10%).

Cada vez surgen más voces advirtiendo sobre la sobrevaloración de las empresas del sector, algo que hoy se refleja claramente tanto en el S&P 500 (-1.3%) como en el Nasdaq Composite (-1.4%). Entre los mayores descensos de la jornada destacan compañías como Micron (-11.9%), SanDisk (-11.5%), Marvell (-8.6%), AMD (-7%) e Intel (-6.7%). Cabe destacar que Micron publicará mañana sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado.

El mercado espera ingresos cercanos a los 35,000 millones de dólares , frente a los apenas 9,300 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año pasado, lo que representa un aumento de más de tres veces.

, frente a los apenas registrados en el mismo trimestre del año pasado, lo que representa un aumento de más de tres veces. Se estima que el BPA superará los 20 dólares, frente a los 1.9 dólares de hace un año.

Si Micron muestra la más mínima decepción en términos de previsiones o márgenes, que actualmente se espera alcancen un impresionante 81%, la corrección de hoy podría transformarse en una caída más profunda.

Figura 1: Panel del Nasdaq 100 (23.06.2026)

Fuente: XTB Research, 23.06.2026

La venta masiva de hoy tampoco perdona al principal barómetro de la revolución de la inteligencia artificial, NVIDIA, cuyas acciones caen un 2.7%. Todo el índice Philadelphia Semiconductor Index (SOX) está registrando una de sus peores sesiones del trimestre. Los inversores están tomando beneficios tras meses de ganancias eufóricas y revisando sus expectativas sobre la velocidad de monetización de las inversiones en IA. El deterioro del sentimiento también se refleja en el índice de volatilidad VIX, conocido como el "índice del miedo", que sube más de un 11% durante la jornada.

Figura 2: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (23.06.2026)



Fuente: Bloomberg, 23.06.2026

La sesión de hoy pone de manifiesto una clásica rotación de capital. Los fondos retirados de las acciones de crecimiento con valoraciones elevadas están buscando refugio en sectores defensivos tradicionales, conocidos como value, algo que se refleja en la fortaleza relativa del Dow Jones Industrial Average (+0.0%) frente al tecnológico Nasdaq.

Figura 3: Mapa de calor sectorial del Nasdaq 100 (23.06.2026)

Fuente: XTB Research, 23.06.2026

Análisis técnico

Figura 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026)



Fuente: xStation, 23.06.2026

A pesar de la venta masiva de hoy, la tendencia alcista de mediano plazo iniciada a mediados de marzo permanece técnicamente intacta. Las caídas encajan dentro del escenario de una esperada fase de enfriamiento del mercado tras las fuertes subidas anteriores. Una zona defensiva clave para los compradores se encuentra ahora entre los 28,900 y 29,000 puntos, donde se ubica la media móvil simple de 50 períodos (SMA 50). Mientras las cotizaciones permanezcan por encima de esta zona de demanda, el retroceso actual debería interpretarse únicamente como un movimiento correctivo dentro de la tendencia dominante.

Sin embargo, las caídas de hoy ya están teniendo un impacto visible en los indicadores de impulso, que comienzan a favorecer con mayor claridad a los vendedores en el corto plazo. El indicador RSI ha descendido hasta aproximadamente 52.9 puntos, neutralizando las anteriores condiciones de sobrecompra y confirmando un estado de equilibrio transitorio con una ligera inclinación bajista. Mientras tanto, el indicador MACD mantiene consistentemente una señal de venta, lo que sugiere el debilitamiento del impulso alcista previo y abre espacio para que los vendedores pongan a prueba niveles de soporte inferiores.

Noticias corporativas

AMC Entertainment (AMC.US): Las acciones caen más de un 23% después de que la compañía alcanzara un acuerdo con inversores institucionales para emitir cerca de 100 millones de nuevas acciones ordinarias , con las que pretende recaudar aproximadamente 200 millones de dólares en capital. La operación provoca una dilución significativa del capital accionario.

Las acciones caen más de un 23% después de que la compañía alcanzara un acuerdo con inversores institucionales para emitir cerca de , con las que pretende recaudar aproximadamente en capital. La operación provoca una dilución significativa del capital accionario. IBM (IBM.US): El avance de la acción (+4.3%) está respaldado por dos noticias positivas: una mejora de recomendación a "overweight" por parte de los analistas de JPMorgan y la inclusión de la compañía en el programa OpenAI Daybreak Cyber Partner Program .

El avance de la acción (+4.3%) está respaldado por dos noticias positivas: una mejora de recomendación a por parte de los analistas de y la inclusión de la compañía en el programa . Primoris Services (PRIM.US): La compañía redujo significativamente su previsión de beneficios ajustados para todo el ejercicio 2026, lo que provocó una reacción muy negativa por parte de los inversores (-28%).

La compañía redujo significativamente su previsión de beneficios ajustados para todo el ejercicio 2026, lo que provocó una reacción muy negativa por parte de los inversores (-28%). Avis Budget Group (CAR.US): La información sobre el acuerdo alcanzado con el fondo Pentwater Capital Management y entidades relacionadas marca el cierre del litigio vinculado a la devolución de beneficios obtenidos mediante operaciones conocidas como short-swing profits, es decir, ganancias generadas por directivos o personas vinculadas mediante la compra y venta (o venta y compra) de acciones de su propia compañía en un período inferior a seis meses. Las acciones avanzan un 6.7%.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB