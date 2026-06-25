Apertura de mercado en EE.UU.: Micron no es suficiente y Wall Street profundiza las caídas

Tras la apertura de Wall Street, los vendedores tomaron rápidamente el control. Los futuros de los principales índices (US100 y US500) retroceden alrededor de un 1%, mientras que el US30 y el US2000 muestran un mejor comportamiento y avanzan cerca de un 0,2%. Esto sugiere que las preocupaciones del mercado siguen concentrándose en las compañías de gran capitalización y, especialmente, en el sector tecnológico.

El mercado mantiene la atención puesta en las noticias corporativas, especialmente en los excelentes resultados de Micron, así como en el amplio conjunto de datos macroeconómicos correspondientes a mayo. Las cifras de Micron respaldan nuevamente la narrativa alcista en torno a la inteligencia artificial, aunque el comportamiento de los índices deja claro que todavía persisten dudas entre los inversores.

Datos macroeconómicos

La inflación PCE aumentó hasta el 4,1% , en línea con las expectativas del mercado. Este dato no debería modificar de forma significativa la trayectoria prevista para las tasas de interés en Estados Unidos. Cabe destacar que la inflación subyacente PCE se mantiene considerablemente más baja y ya había mostrado signos de estabilización anteriormente, lo que podría indicar que el reciente aumento de los precios tiene un carácter transitorio.

aumentó hasta el , en línea con las expectativas del mercado. Este dato no debería modificar de forma significativa la trayectoria prevista para las tasas de interés en Estados Unidos. Cabe destacar que la se mantiene considerablemente más baja y ya había mostrado signos de estabilización anteriormente, lo que podría indicar que el reciente aumento de los precios tiene un carácter transitorio. El crecimiento económico sorprendió positivamente: el PIB de EE. UU. del primer trimestre avanzó un 2,1% , frente al 1,6% esperado. Los salarios y el gasto personal también crecieron un 0,7% .

avanzó un , frente al esperado. Los salarios y el gasto personal también crecieron un . Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo permanecieron por encima de las 200.000 , aunque se situaron por debajo de las previsiones.

, aunque se situaron por debajo de las previsiones. Por otro lado, el gasto del consumidor y los pedidos de bienes duraderos resultaron claramente inferiores a lo esperado, lo que podría generar preocupación sobre la fortaleza del consumo y de la actividad económica.

US100 (D1)

El precio continúa oscilando alrededor de la resistencia correspondiente al 38,2% de retroceso de Fibonacci, aunque la presión vendedora ya está entrando claramente en esa zona. La corrección sigue siendo relativamente moderada y el RSI se ha normalizado mientras tanto. Además, el comportamiento de las medias móviles exponenciales (EMA) continúa favoreciendo el escenario alcista. Si los vendedores mantienen el control, el siguiente objetivo bajista se sitúa en el 61,8% de Fibonacci, alrededor de los 28.445 puntos. Source: xStation5.

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