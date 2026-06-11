Apertura de Mercado en EE.UU.: Recuperación tras las caídas; Trump amenaza con reanudar los ataques contra Irán

- Wall Street intenta recuperarse tras las recientes caídas, con el Russell liderando los avances al inicio de la sesión.
- Los datos macroeconómicos mostraron un mercado laboral ligeramente más débil y una lectura mixta del IPP, con un fuerte componente energético en la inflación.
- Las declaraciones de Donald Trump sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán siguen siendo uno de los principales factores de riesgo para los mercados.
- Wall Street intenta recuperarse tras las recientes caídas, con el Russell liderando los avances al inicio de la sesión.
- Los datos macroeconómicos mostraron un mercado laboral ligeramente más débil y una lectura mixta del IPP, con un fuerte componente energético en la inflación.
- Las declaraciones de Donald Trump sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán siguen siendo uno de los principales factores de riesgo para los mercados.
El inicio de la sesión del jueves en Wall Street está trayendo una ligera corrección al alza, probablemente un rebote técnico tras las profundas caídas registradas durante las últimas sesiones. El líder de la apertura es el índice Russell, cuyos futuros avanzan cerca de un 1%. Más allá del efecto rebote, es posible que el mercado esté observando una presión creciente sobre la Fed procedente del mercado laboral y de un IPP Subyacente más bajo, con el objetivo de evitar un endurecimiento adicional de la política monetaria.
- Una de las noticias clave que podría definir la dirección de las sesiones de hoy y mañana son los comentarios de Donald Trump sobre Irán. Después de varias semanas de una retórica orientada a la desescalada, el presidente está señalando claramente una alta probabilidad de retomar los bombardeos sobre Irán.
- Informes del Wall Street Journal (WSJ) indican que OpenAI podría entrar en una fase de agresiva guerra de precios contra Anthropic antes de su Oferta Pública Inicial (IPO).
Datos macroeconómicos
- En Estados Unidos se publicaron importantes datos macroeconómicos relacionados con la inflación y los precios de producción.
- Los datos del mercado laboral sorprendieron al mercado con un deterioro moderado: las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron de 225.000 a 229.000, frente a expectativas de una caída hasta 220.000.
- La inflación de productores (IPP) presentó resultados mixtos. El IPP general aumentó por encima de las expectativas hasta 6,5%, mientras que el IPP Subyacente cayó por debajo de las previsiones hasta 4,9%. Esto sugiere que las condiciones económicas generales podrían ser más débiles de lo que actualmente descuenta el mercado y que el aumento de precios tiene un componente energético mayor de lo esperado.
US100 (D1)
Los compradores lograron defender la zona de soporte en 28.440 puntos, donde convergen los niveles de Fibonacci del 61,8% y 161,8%. La EMA de 50 períodos también se encuentra en este nivel. La estructura de impulso de las medias móviles sigue siendo fuertemente alcista, mientras que el RSI ya ha caído hasta la zona de 40, lo que crea condiciones favorables para un movimiento correctivo al alza. El primer objetivo para la demanda se encuentra en la resistencia correspondiente al nivel de Fibonacci del 38,2%. Si el avance pierde fuerza y el precio cae por debajo del último soporte, el siguiente nivel de apoyo para los compradores se ubica en el retroceso de Fibonacci del 78,6%, alrededor de los 27.500 puntos. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Oracle (ORCL.US): La compañía presentó los resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2026; la acción cae alrededor de un 8% en las operaciones posteriores al cierre. Los ingresos aumentaron un 21% interanual hasta 19.200 millones de USD, mientras que el BPA se situó en 2,11 USD. Especialmente positivo para los inversores fue el crecimiento del 90% en los ingresos de la división de nube, además de un incremento del 363% interanual en las cuentas por cobrar. Sin embargo, los sólidos resultados no lograron desviar la atención de otro enorme aumento del CAPEX. Las inversiones de capital ascienden ahora a 55.700 millones de USD para el ejercicio fiscal.
- Navan (NAVN.US): La compañía opera una plataforma de inteligencia artificial (IA) orientada a la planificación de viajes y gestión de gastos. Los resultados del segundo trimestre mostraron un BPA ajustado (Non-GAAP) de 0,08 USD, ocho veces superior a las expectativas del mercado, mientras que los ingresos crecieron hasta 220 millones de USD, un aumento del 40% interanual. Sin embargo, lo más relevante podría ser el incremento del 50% interanual en las reservas, que, junto con el aumento de la previsión de ingresos por encima de 900 millones de USD para el ejercicio fiscal, impulsa la acción cerca de un 50% en las operaciones posteriores al cierre.
- Sandisk (SNDK.US): El enorme CAPEX de Oracle presionó inicialmente la valoración de la compañía, pero la reafirmación de los compromisos de inversión por parte de los hiperescaladores está respaldando las valoraciones de los fabricantes de semiconductores y memorias. Las ganancias del sector oscilan entre el 4% y el 6%.
- Firefly Aerospace (FLY.US): Las expectativas relacionadas con una posible IPO de SpaceX están apoyando las valoraciones de las compañías del sector espacial. La acción sube más de un 4%.
- Adobe (ADBE.US): La compañía publicará sus resultados después del cierre del mercado. El consenso espera un BPA superior a 5,8 USD e ingresos cercanos a 6.500 millones de USD. Más allá de las cifras, el foco estará puesto en el mensaje de la dirección y en las previsiones futuras, especialmente en el contexto de la inteligencia artificial (IA).
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