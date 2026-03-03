Apertura estadounidense: Wall Street en rojo

- Wall Street registra fuertes pérdidas ante la percepción de un conflicto prolongado entre EE.UU. e Irán.
- El riesgo de interrupciones energéticas impulsa petróleo, oro y dólar, mientras aumenta la aversión al riesgo.
- El sector tecnológico y de semiconductores lidera las caídas, con Nvidia bajo presión adicional por posibles restricciones de exportación.
- Wall Street registra fuertes pérdidas ante la percepción de un conflicto prolongado entre EE.UU. e Irán.
- El riesgo de interrupciones energéticas impulsa petróleo, oro y dólar, mientras aumenta la aversión al riesgo.
- El sector tecnológico y de semiconductores lidera las caídas, con Nvidia bajo presión adicional por posibles restricciones de exportación.
Wall Street inicia la sesión con fuertes pérdidas, con los principales índices estadounidenses registrando caídas significativas a medida que aumenta la cautela de los inversionistas ante la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico. El Dow Jones cae 2,5%, el S&P 500 retrocede 2,4% y el Nasdaq pierde 2,5%. Los mercados comienzan a asumir que el conflicto podría prolongarse más allá de unos pocos días y que difícilmente será un episodio breve, lo que eleva considerablemente la incertidumbre.
Los inversionistas reaccionan al aumento de las tensiones militares derivadas de los intercambios entre fuerzas estadounidenses e iraníes. En particular, el mercado está incorporando los recientes ataques con drones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en la región, incluido un ataque contra la embajada de EE.UU. en Riad, así como una serie de ataques contra infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudita y otros países del Golfo, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en el suministro energético. A esto se suma que el presidente Donald Trump sugirió que las operaciones podrían durar entre cuatro y cinco semanas, modificando claramente las expectativas previas del mercado de una resolución rápida. Esta combinación de eventos ha puesto de relieve el riesgo de una escalada prolongada, aumentando la aversión al riesgo y la volatilidad en los mercados financieros.
Se observa una rotación de capital hacia sectores defensivos y energía, mientras que compañías más sensibles a los costos energéticos y a la demanda del consumidor, como aerolíneas y turismo, enfrentan presión. El alza en los precios del petróleo, junto con una mayor demanda de oro y del dólar estadounidense, refleja un creciente interés por activos refugio ante la incertidumbre. Hasta que el conflicto muestre señales de estabilización y disminuyan las amenazas a las cadenas globales de suministro de petróleo, el sentimiento inversor probablemente seguirá siendo altamente sensible a cualquier novedad proveniente de la región. El mercado descuenta cada vez más un escenario de conflicto prolongado, lo que se traduce en mayor volatilidad y decisiones de inversión más cautelosas.
Fuente: xStation5
Los futuros del US500 (S&P 500) caen en respuesta a la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico, con el temor dominando progresivamente el mercado ante el aumento de las tensiones regionales. Los recientes ataques con drones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses, junto con ataques a infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudita y otros Estados del Golfo, han intensificado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro energético global y posibles aumentos adicionales en el precio del crudo.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- Nvidia (NVDA.US): Las acciones de Nvidia caen tras las fuertes pérdidas en los mercados asiáticos provocadas por la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán. Nvidia está teniendo un desempeño inferior al de la mayoría de las acciones del grupo “Magnificent Seven”, ya que autoridades estadounidenses están considerando restricciones al número de aceleradores de inteligencia artificial que el gigante de semiconductores puede exportar a empresas chinas individuales. Como resultado, todo el sector de semiconductores y tecnología se encuentra bajo presión, con caídas en este segmento debido a la incertidumbre geopolítica y las posibles consecuencias del conflicto en Medio Oriente.
- Credo Technology (CRDO.US): Las acciones de Credo Technology retroceden, a pesar de que la compañía de equipos de telecomunicaciones reportó resultados del tercer trimestre en línea con las estimaciones preliminares publicadas en febrero. La reacción del mercado sugiere que los inversionistas esperaban cifras más sólidas, y cumplir simplemente con las previsiones no fue suficiente para evitar la caída del precio.
- MongoDB (MDB.US): Las acciones de MongoDB se desploman después de que la empresa de software de bases de datos emitiera una guía de ingresos y beneficios ajustados para el año completo y el primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas. A pesar de resultados financieros sólidos, los inversionistas se centraron en las previsiones más débiles a corto plazo, lo que generó una fuerte presión bajista sobre el valor.
Ormuz en el filo: un solo ataque a un petrolero podría llevar el Brent a 100 $
La bolsa hoy: El barril de Brent en 85 dólares
¿Es este el inicio de un gran crash bursátil? El VIX supera los 22 puntos por la escalada entre EE.UU., Israel e Irán
Dólar hoy México: el peso mexicano retrocede presionado por la escalada del conflicto en Irán
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "