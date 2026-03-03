Apertura estadounidense: Wall Street en rojo

Wall Street inicia la sesión con fuertes pérdidas, con los principales índices estadounidenses registrando caídas significativas a medida que aumenta la cautela de los inversionistas ante la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico. El Dow Jones cae 2,5%, el S&P 500 retrocede 2,4% y el Nasdaq pierde 2,5%. Los mercados comienzan a asumir que el conflicto podría prolongarse más allá de unos pocos días y que difícilmente será un episodio breve, lo que eleva considerablemente la incertidumbre.

Los inversionistas reaccionan al aumento de las tensiones militares derivadas de los intercambios entre fuerzas estadounidenses e iraníes. En particular, el mercado está incorporando los recientes ataques con drones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en la región, incluido un ataque contra la embajada de EE.UU. en Riad, así como una serie de ataques contra infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudita y otros países del Golfo, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en el suministro energético. A esto se suma que el presidente Donald Trump sugirió que las operaciones podrían durar entre cuatro y cinco semanas, modificando claramente las expectativas previas del mercado de una resolución rápida. Esta combinación de eventos ha puesto de relieve el riesgo de una escalada prolongada, aumentando la aversión al riesgo y la volatilidad en los mercados financieros.

Se observa una rotación de capital hacia sectores defensivos y energía, mientras que compañías más sensibles a los costos energéticos y a la demanda del consumidor, como aerolíneas y turismo, enfrentan presión. El alza en los precios del petróleo, junto con una mayor demanda de oro y del dólar estadounidense, refleja un creciente interés por activos refugio ante la incertidumbre. Hasta que el conflicto muestre señales de estabilización y disminuyan las amenazas a las cadenas globales de suministro de petróleo, el sentimiento inversor probablemente seguirá siendo altamente sensible a cualquier novedad proveniente de la región. El mercado descuenta cada vez más un escenario de conflicto prolongado, lo que se traduce en mayor volatilidad y decisiones de inversión más cautelosas.

Los futuros del US500 (S&P 500) caen en respuesta a la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico, con el temor dominando progresivamente el mercado ante el aumento de las tensiones regionales. Los recientes ataques con drones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses, junto con ataques a infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudita y otros Estados del Golfo, han intensificado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro energético global y posibles aumentos adicionales en el precio del crudo.

