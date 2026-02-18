Leer más
09:05 · 18 de febrero de 2026

BAE Systems: récord tras récord en la industria de defensa

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • BAE Systems volvió a superar las expectativas del mercado con ingresos y cartera de pedidos en máximos históricos, impulsados por el aumento del gasto en defensa en EE.UU. y Reino Unido.

BAE Systems, proveedor británico de equipamiento militar, publicó el martes sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025. La compañía superó ampliamente las expectativas del mercado, impulsando sus acciones a nuevos máximos históricos en torno a las 21 libras por título.

Aunque la economía del Reino Unido muestra señales de desaceleración, el aumento sostenido de las tensiones geopolíticas mantiene elevada la demanda en el sector defensa, beneficiando directamente a los principales actores industriales del país.

Resultados 2025 (bajo normas IFRS)

  • Ingresos anuales: £28.300 millones (+8% interanual)

  • Beneficio por acción (EPS): 68,8 peniques (+6% interanual)

  • Cartera de pedidos: £63.100 millones (aumento de £2.700 millones)

Según la política contable propia de la compañía:

  • Ventas anuales: £30.600 millones (+10% interanual)

Impulso del gasto en defensa

Durante la conferencia con analistas, la dirección destacó el fuerte incremento del gasto militar en Estados Unidos y Reino Unido como principal motor del crecimiento.

La empresa prevé avances en programas clave como:

  • Eurofighter Typhoon

  • MBDA

  • CV90

Este contexto respalda las actuales valoraciones bursátiles y permite mantener previsiones optimistas.

Perspectivas y proyecciones

  • Flujo de caja libre (FCF): 1.300 millones de dólares previstos para finales de 2026

  • Crecimiento esperado de ventas (2026): 7–9%

  • Crecimiento proyectado de EPS: 9–11%

  • Dividendo estimado: 36,3 peniques por acción (+10%)

Desempeño por segmentos

  • Plataformas y servicios: mejor segmento; EBIT +30% y ventas +17%

  • Aéreo: crecimiento del 9%

  • Marítimo: crecimiento del 11%, aunque con una caída del 3% en el margen EBIT

BA.UK (D1)

 

Fuente: xStation5

24 de febrero de 2026, 18:48

Mercado Libre alcanza récords de ingresos en el cierre de 2025, aunque sus beneficios quedan por debajo de lo esperado
24 de febrero de 2026, 17:27

Uber impulsa movilidad con compra de SpotHero y avanza en robotaxis con nueva división
24 de febrero de 2026, 16:19

Resumen diario: tecnología impulsa Wall Street mientras Teherán busca distensión
24 de febrero de 2026, 15:37

IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo