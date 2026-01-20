Bitcoin cae bajo US$90.000: crisis de bonos en Japón y aranceles de Trump golpean al mercado cripto

Con la caída, Bitcoin cotiza solo 3% arriba de su nivel de inicio de año , perdiendo casi todas las ganancias de 2026.

Bitcoin cayó bajo US$90.000 el martes por crisis de bonos en Japón y aranceles de Trump a Europa.

Bitcoin perforó los US$90.000 la mañana del martes y cae un 3,87%, con operadores vendiendo activos de riesgo en medio de la crisis del mercado de bonos japonés y nuevas amenazas arancelarias de Trump contra Europa. Mientras tanto, el oro subió otro 3,67% hasta los US$4.764, confirmando que los inversionistas prefieren refugios tradicionales en momentos de estrés

Pánico por bonos japoneses y aranceles a Europa

Bitcoin cayó por debajo de los US$90.000 el martes, un nivel que no visitaba desde hace semanas. El catalizador fue una combinación de factores que dispararon la aversión al riesgo global; la crisis en el mercado de bonos del gobierno japonés (con rendimientos en máximos de 25 años) y el incremento de las amenazas arancelarias de Trump contra Europa.

La semana pasada, Trump había anunciado aranceles del 10% a ocho países europeos, incluyendo Alemania y Reino Unido, que se oponen a su plan de adquirir Groenlandia. La Unión Europea respondió preparando 93.000 millones de euros en aranceles de represalia. Este martes, las tensiones escalaron nuevamente.

En Japón, los rendimientos de bonos a 10 y 20 años alcanzaron máximos desde 1999 por temor a expansión fiscal, mientras que el bono a 30 años tocó su nivel más alto desde su lanzamiento. Esta crisis en uno de los mercados de deuda más grandes del mundo amplificó el nerviosismo global y presionó a los activos de riesgo.

Bitcoin sigue siendo un activo de riesgo

Este episodio refuerza una lección que el mercado ha aprendido en los últimos años. Mientras Bitcoin caía, el oro subió otro 3,67% hasta los US$4.764 en la bolsa de futuros COMEX, continuando una tendencia alcista que se ha mantenido durante meses.

Cuando el mercado busca protección, no elige Bitcoin, elige oro. En momentos de estrés, las criptomonedas tienden a comportarse como activos de alta beta, correlacionados con la renta variable y sensibles a los cambios en el apetito por riesgo.

Dominancia de Bitcoin sube

Como muestra de la debilidad generalizada en criptomonedas, la dominancia de Bitcoin sobre el mercado ha ido en constante aumento. Esta métrica, que mide la cuota de BTC en la capitalización total del mercado de activos digitales, subió al 59,8% el martes.

Este fenómeno es típico de entornos de aversión al riesgo. Cuando el mercado cripto entra en modo defensivo, los inversionistas rotan desde altcoins hacia Bitcoin, considerado el activo más sólido del ecosistema. En este momento, Ethereum cae un 6,83% y Solana un 5,4%, mostrando caídas más pronunciadas que BTC.

Las liquidaciones masivas de días anteriores (entre US$600 y US$790 millones en posiciones largas) expulsaron parte del apalancamiento alcista del mercado. Esto ha generado condiciones más limpias pero también indica menor convicción compradora.

Ganancias de 2026 casi eliminadas

Con la caída del martes, Bitcoin ha perdido gran parte de sus ganancias del año y ahora cotiza solo un 3% por encima de su nivel a principios de 2026. El rally de enero, que había llevado al token cerca de US$98.000 el 14 de enero, se ha desvanecido casi por completo.

El mercado había interpretado el repunte de enero como una recuperación desde niveles de sobreventa tras las ventas por pérdidas fiscales de fin de año. Sin embargo, la ola de tensiones comerciales y la crisis de bonos en Japón frenaron ese impulso.

Bitcoin ahora enfrenta una prueba técnica importante. El nivel de US$90.000 funcionaba como soporte psicológico; su ruptura abre el camino hacia la zona de US$85.000, que representa el piso del rango que se formó desde mediados de noviembre.

Perspectiva técnica

La estructura del mercado ha cambiado con la pérdida de los US$90.000 y EMA 200. Los niveles a vigilar,si Bitcoin no logra recuperar rápidamente los US$90.000, son el nivel de soporte en torno a los US$85.000.

Si el contexto macro se estabiliza ,ya sea por moderación en las tensiones comerciales o señales de calma en el mercado de bonos japonés, Bitcoin podría intentar recuperar los US$90.000 y buscar los US$94.500 como siguiente resistencia.

El factor determinante seguirá siendo el contexto macro. Mientras persista la incertidumbre sobre aranceles, la crisis fiscal en Japón y la preferencia por refugios tradicionales, las criptomonedas permanecerán bajo presión.



