Bitcoin cae hasta los USD 76.000 y alcanza su nivel más bajo desde el 1 de mayo

Bitcoin cayó hoy hasta los USD 76.000, su nivel más bajo desde el 1 de mayo, con el movimiento bajista intensificado por la corrección en el mercado accionario estadounidense, el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento en los rendimientos de bonos. El gráfico a continuación muestra que BTC volvió a caer por debajo de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50, línea naranja), sugiriendo un debilitamiento del momentum por primera vez desde el 12 de abril, cuando Bitcoin inició el rebote que posteriormente impulsó los precios cerca de los USD 85.000.

Comienza a aparecer una clara presión vendedora, y el próximo objetivo de los bajistas parece ubicarse en una corrección hacia la zona de USD 73.000. De esta manera, la EMA50 pasó de actuar como soporte a convertirse en resistencia, mientras los alcistas podrían intentar recuperar la zona entre USD 78.000 y USD 80.000, siempre que mejore el sentimiento en los mercados bursátiles.



Fuente: xStation5