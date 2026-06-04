Bitcoin cae un 3% y prolonga la venta masiva 📉 ¿Doble suelo a la vista?

Bitcoin se desplomó hoy hasta la zona de 61.000 USD antes de intentar estabilizarse en el rango 63.000–64.000 USD, en un contexto de pérdida de impulso en todo el mercado cripto. El RSI diario, que ha caído hasta 19, muestra ya señales de sobreventa extrema y agotamiento de la presión compradora.

Por otro lado, los dos grandes impulsos bajistas anteriores fueron significativamente más profundos y cada uno derivó en correcciones cercanas al 40%. Si un escenario similar se repitiera ahora, surgiría un objetivo natural cerca de los 50.000 USD. Aun así, existe la posibilidad de que los alcistas defiendan la zona de soporte técnico en torno a 60.000 USD, donde se han producido reacciones previas. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel no será sencilla y probablemente requerirá una convicción clara de que vuelve un mercado bajista más profundo.

Puntos clave