Bitcoin firma un semestre negro: Cae por debajo de los $60.000 ante la fuga masiva de capital en los ETF

La rotación de capital hacia las acciones de IA, semiconductores y la IPO de SpaceX frena la narrativa de refugio de las criptomonedas

Bitcoin tuvo un comienzo de año desastroso y un segundo trimestre igualmente débil, durante el cual el rally hacia los 81.000 USD se desvaneció por completo. Como resultado, la criptomoneda se desplomó a sus niveles más bajos de 2026, mientras que la demanda al contado sigue siendo deprimida, la toma de beneficios continúa dominando y el posicionamiento en derivados apunta a una persistente cautela entre los inversores.

Claves del mercado y presión en los fondos cotizados

En junio, Bitcoin cayó por debajo de los 60.000 USD por primera vez desde 2024. El principal lastre han sido las persistentes salidas de flujos de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU., que sumaron un estimado de entre 4.500 y 6.000 millones de USD durante las últimas semanas de la primera mitad del año.

La debilidad comenzó temprano. En enero, los ETF de Bitcoin y Ethereum registraron salidas de casi 1.000 millones de USD en un solo día, marcando un tono negativo para el año. Pese a un fuerte rebote en marzo, cuando los ETF atrajeron 1.320 millones de USD en entradas, los ETF de Bitcoin al contado aun así terminaron el primer trimestre con aproximadamente 500 millones de USD en salidas netas.

La presión vendedora se intensificó nuevamente en mayo y junio. Una racha de seis días de más de 1.500 millones de USD en salidas de los ETF redujo las entradas netas para 2026 a solo alrededor de 536 millones de USD. Al mismo tiempo, el mercado de ETF se concentró cada vez más en torno a BlackRock y Fidelity, que previamente habían atraído la mayor parte de las entradas pero que también se convirtieron en vendedores netos en las últimas semanas.

En junio, Strategy vendió una pequeña porción de sus tenencias de Bitcoin por primera vez desde 2022, pesando sobre el sentimiento en torno al mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo. Además, la caída en los precios de Bitcoin también golpeó a la industria minera. Para algunos mineros, los costes de producción excedieron el precio de mercado de Bitcoin, mientras que el hashrate de la red cayó alrededor de un 5,8% al comienzo de 2026, destacando la creciente presión en todo el sector minero.

La narrativa de Bitcoin como una cobertura contra la debilidad del dólar estadounidense perdió impulso a medida que los mercados descontaban una postura más dura de la Reserva Federal, tipos de interés más altos y una rotación de capital fuera de las criptomonedas hacia acciones de IA y semiconductores, así como la muy anticipada salida a bolsa (IPO) de SpaceX.

En el frente regulatorio, los inversores siguen esperando un gran avance. El progreso de la Ley de Claridad (Clarity Act) en los Estados Unidos sigue siendo lento, limitando el apetito institucional a pesar de la continua expansión de los servicios de criptomonedas por parte de las principales firmas financieras.

Gráfico del bitcoin (velas diarias)

Fuente: xStation5

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Desempeño de Ethereum

Ethereum tuvo un rendimiento significativamente inferior al de Bitcoin durante la primera mitad de 2026, ya que los inversores favorecieron los ETF de Bitcoin mientras que la demanda de ETH permaneció considerablemente más débil. Los ETF de Ethereum al contado continuaron atrayendo solo un modesto interés institucional, con entradas que permanecieron muy por debajo de las observadas en los productos de Bitcoin a pesar de periodos de mejora en el sentimiento del mercado.

El staking de Ethereum alcanzó otro récord histórico, con más de un tercio del suministro total de ETH bloqueado en staking, reduciendo la cantidad de monedas en circulación libre. Las redes de Capa 2 (Layer-2) continuaron ganando terreno, procesando una parte creciente de las transacciones de Ethereum y ayudando a bajar las comisiones en la red principal. Por otro lado, la actividad en las finanzas descentralizadas (DeFi) se mantuvo resiliente, aunque el valor total bloqueado (TVL) permaneció por debajo de los máximos del ciclo anterior, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos.

El uso de monedas estables (stablecoins) en Ethereum continuó expandiéndose, reforzando la posición de la red como la capa de liquidación líder para transacciones de dólares tokenizados. Los desarrolladores de Ethereum continuaron trabajando en la actualización Pectra, una de las mejoras de protocolo próximas más importantes de la red, destinada a mejorar la escalabilidad, la eficiencia de los validadores y la experiencia de usuario.

A pesar de la mejora en los fundamentales internos de la cadena (on-chain), ETH permaneció bajo presión debido a que los tipos de interés más altos en EE. UU. y el fuerte desempeño de las acciones relacionadas con la IA continuaron desviando el capital fuera del mercado de criptomonedas en general.

Gráfico de Ethereum (velas diarias)

Fuente: xStation5