Bitcoin retrocede y pone a prueba una importante zona de soporte en medio de la debilidad cíclica del mercado cripto

- Bitcoin cayó por debajo de los 73,000 dólares y se acerca a una importante zona de soporte cerca de la EMA de 200 semanas.
- Una ruptura por debajo de los 72,000 dólares podría aumentar el riesgo de una caída hacia los 60,000 dólares.
- Los datos de CryptoQuant muestran una disminución en las compras de las ballenas, reforzando las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado.
- Bitcoin cayó por debajo de los 73,000 dólares y se acerca a una importante zona de soporte cerca de la EMA de 200 semanas.
- Una ruptura por debajo de los 72,000 dólares podría aumentar el riesgo de una caída hacia los 60,000 dólares.
- Los datos de CryptoQuant muestran una disminución en las compras de las ballenas, reforzando las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado.
Bitcoin cayó por debajo de los 73,000 dólares hoy a pesar de las continuas ganancias en los mercados bursátiles, reforzando la debilidad estacional que suele observarse antes del período de verano. Del mismo modo, 2026 ha resultado hasta ahora desafiante para la industria de las criptomonedas en general. Sui, la blockchain de bajas comisiones desarrollada por Mysten Labs, suspendió el procesamiento de transacciones por segundo día consecutivo, aumentando aún más las preocupaciones sobre el sector.
El precio de Bitcoin ha caído ahora cerca de la media móvil exponencial de 200 semanas (EMA). Al observar ciclos de mercado anteriores, BTC cotizó por debajo de este nivel durante el desplome de marzo de 2020, en la mitad del mercado bajista de 2022 y nuevamente en febrero de 2026. Una caída por debajo de los 72,000 dólares podría señalar una renovada debilidad del mercado y aumentar la probabilidad de una nueva prueba de los mínimos locales en torno a los 60,000 dólares.
Si Bitcoin no logra recuperar impulso y rebotar hacia los 80,000 dólares en el corto plazo, un escenario bajista se vuelve cada vez más plausible. Los datos recientes on-chain de CryptoQuant apuntan a una disminución significativa en la actividad de compra de las ballenas, un patrón que también surgió durante la debilidad cíclica observada en la primavera de 2022.
Los alcistas necesitan demostrar fortaleza rápidamente para aliviar la presión sobre el "rey de las criptomonedas".
Gráfico de Bitcoin (marco temporal W1)
Apertura de Mercado en EE.UU.: Dell se dispara y sigue impulsando al alza a las acciones tecnológicas
Cambio de régimen del RBNZ: el giro ultra hawkish definitivo ¿Es hora de que brille el NZD 🇳🇿?
Fuerte caída del CAD; los datos del PIB de Canadá asustan a los inversionistas
Datos de inflación de Alemania muy por debajo de las expectativas. ¿Una señal dovish para el BCE?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "