Brasil desacelera sin sobresaltos: el PIB confirma ajuste ordenado y respalda la fortaleza del real

El real brasileño sigue apreciándose gracias a la combinación de un banco central ortodoxo, un sector externo sólido y un ajuste económico que luce controlado.

El mercado interpreta que la fase de política monetaria ultra contractiva cumplió su rol y que los recortes de tasas en 2026 ganan probabilidad.

El PIB de Brasil creció solo 0,1% trimestral y 1,8% interanual , confirmando una fase de enfriamiento moderado pero sin señales de recesión.

El dato de PIB del 3T25 confirmó que Brasil está entrando en una fase de enfriamiento ordenado: la economía creció apenas 0,1% trimestral y 1,8% interanual, el avance más débil en más de tres años. Detrás de esa cifra hay una foto mixta: el consumo privado prácticamente se estancó (+0,1%), reflejando el impacto acumulado de tasas reales entre las más altas del mundo y una inflación todavía incómoda, mientras el sector público siguió traccionando la demanda (gasto del gobierno +1,3%).

La inversión repuntó moderadamente (+0,9%) y el sector externo aportó crecimiento con exportaciones +3,3% frente a importaciones casi planas, mostrando que, pese al ruido por los aranceles de EE.UU., Brasil ha logrado redirigir parte de sus flujos comerciales sin un shock inmediato sobre el volumen exportado.

Política monetaria: un cuadro que favorece recortes graduales en 2026

Para el Banco Central do Brasil, este cuadro es casi el “escenario de manual”: un mercado laboral que empieza a perder fuerza, servicios estancados, inflación en descenso y sin señales de recesión.

La lectura dominante es que la fase de política monetaria ultra contractiva cumplió su función al moderar consumo y crédito, y que el ciclo de recortes de tasas a partir de inicios de 2026 gana credibilidad, aunque probablemente con un ritmo gradual para no desanclar expectativas en un entorno de estímulo fiscal todavía elevado.

Además, el golpe de los aranceles estadounidenses del 50% sobre ciertos productos brasileños ha sido, por ahora, más un shock de precios globales que una caída de volumen, dejando a Brasil más protegido que otros emergentes dependientes de un único mercado.

El real brasileño: apreciación sostenida por fundamentos

En este contexto, no sorprende que el real brasileño siga apreciándose: hoy se valoriza alrededor de 0,3% en la sesión y acumula cerca de 14% de ganancia en el año.

El mercado está premiando una combinación poco frecuente en emergentes:

un Banco Central ortodoxo ,

un sector externo basado en commodities y agroindustria ,

y un ajuste económico gradual, que luce más como desaceleración controlada que como un frenazo.

El riesgo de mediano plazo reside más en la capacidad del gobierno para contener el deterioro fiscal y gestionar el ruido político; si ese elemento se complica, el real podría perder su rol de divisa favorita en Latinoamérica.

Análisis técnico: USDBRL mantiene tendencia bajista

Desde el punto de vista técnico, el gráfico de USDBRL en 30 minutos refuerza esta narrativa de apreciación del real:

El par ha encadenado máximos descendentes tras fallar repetidas veces en 5,42–5,46 .

Hoy cotiza cerca de 5,29 , acercándose al soporte intermedio de 5,26 marcado por los mínimos de la sesión previa.

La directriz bajista de corto plazo se mantiene intacta, con el precio por debajo de las medias de 50 y 200 periodos y un RSI en zona baja, lo que muestra presión vendedora sobre el dólar.

Mientras no se recupere de forma clara la franja 5,34–5,36, el sesgo técnico sigue favorable a un real fuerte, con riesgo de testear soportes más profundos si se consolidan las expectativas de recortes de tasas sin deterioro fiscal adicional.

